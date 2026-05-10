प्रेग्नेंसी में भी स्टाइलिश दिखना है? गुलाबी साड़ी में करिश्मा तन्ना के मैटरनिटी ग्लो से आप भी ले सकती हैं परफेक्ट इंस्पिरेशन

करिश्मा तन्ना की ज्वेलरी खूबसूरती को और बढ़ाती है

इस खास लुक के लिए, करिश्मा तन्ना ने खुद को एक भारी चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और चूड़ियों से सजाया है. उनकी ज्वेलरी उनके पूरे आउटफिट को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करती है. हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान, आम तौर पर बहुत ज़्यादा भारी ज्वेलरी पहनने से बचने की सलाह दी जाती है; हल्की और ज़्यादा आरामदायक एक्सेसरीज़ बेहतर विकल्प होती हैं. अगर आप किसी शादी या त्योहार के मौके पर जा रही हैं, तो छोटे झुमकों के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट नेकलेस आपके लुक को पूरा करने के लिए काफी है. यह पूरे पहनावे को बिना ज़्यादा भारी या बोझिल दिखे एक शालीनता देता है.