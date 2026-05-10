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प्रेग्नेंसी में भी स्टाइलिश दिखना है? गुलाबी साड़ी में करिश्मा तन्ना के मैटरनिटी ग्लो से आप भी ले सकती हैं परफेक्ट इंस्पिरेशन

Karishma Tanna Maternity Saree  Look: मशहूर टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अपने ग्लैमरस और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में, उन्होंने एक गुलाबी साड़ी में अपना शानदार मैटरनिटी लुक दिखाया, जिसे उनके फैंस से खूब तारीफ मिली है. उनका यह लुक पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का एक बेहतरीन मेल है. साड़ी के साथ हल्के मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक को सचमुच सबसे अलग बनाता है. प्रेग्नेंट महिलाएं आरामदायक लेकिन स्टाइलिश मैटरनिटी फैशन आइडिया के लिए इस लुक से प्रेरणा ले सकती हैं.

By: Shristi S | Published: May 10, 2026 7:32:42 PM IST

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करिश्मा तन्ना की गुलाबी साड़ी उनकी खूबसूरती को और बढ़ाती है - Photo Gallery
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करिश्मा तन्ना की गुलाबी साड़ी उनकी खूबसूरती को और बढ़ाती है

करिश्मा तन्ना ने एक खूबसूरत, चमकीले गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है जो उनके लुक को बेहद ताज़ा और शालीन आभा देती है. प्रेग्नेंसी के दौरान, ऐसे चमकीले रंग चेहरे की प्राकृतिक चमक को उभारने में मदद करते हैं. हल्के, मुलायम कपड़ों से बनी साड़ियां चुनना भी सबसे ज़्यादा आराम सुनिश्चित करता है. ऐसी साड़ियां पहनना एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर गर्मियों के मौसम में। अगर आप भी अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो आप गुलाबी, पीच या अन्य हल्के पेस्टल रंगों वाली साड़ियां ट्राई कर सकती हैं.

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करिश्मा तन्ना की गोल्डन ब्लाउज एक ग्लैमरस टच देता है

करिश्मा ने अपनी गुलाबी साड़ी के साथ एक स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज पहना है, जो उनके पूरे लुक को एक शाही अंदाज़ देता है. प्रेग्नेंसी के दौरान, बहुत ज़्यादा टाइट ब्लाउज पहनने से बचने की सलाह दी जाती है; एक आरामदायक फिटिंग वाला ब्लाउज कहीं बेहतर विकल्प है. हल्के पैडिंग और मुलायम कपड़ों वाले ब्लाउज पूरे दिन आराम सुनिश्चित करते हैं. अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं, तो आप अपनी साड़ी के विपरीत रंग का ब्लाउज चुन सकती हैं; इससे आपका लुक और भी ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है.

करिश्मा तन्ना की ज्वेलरी खूबसूरती को और बढ़ाती है - Photo Gallery
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करिश्मा तन्ना की ज्वेलरी खूबसूरती को और बढ़ाती है

इस खास लुक के लिए, करिश्मा तन्ना ने खुद को एक भारी चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और चूड़ियों से सजाया है. उनकी ज्वेलरी उनके पूरे आउटफिट को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करती है. हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान, आम तौर पर बहुत ज़्यादा भारी ज्वेलरी पहनने से बचने की सलाह दी जाती है; हल्की और ज़्यादा आरामदायक एक्सेसरीज़ बेहतर विकल्प होती हैं. अगर आप किसी शादी या त्योहार के मौके पर जा रही हैं, तो छोटे झुमकों के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट नेकलेस आपके लुक को पूरा करने के लिए काफी है. यह पूरे पहनावे को बिना ज़्यादा भारी या बोझिल दिखे एक शालीनता देता है.

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करिश्मा तन्ना के हल्के मेकअप का जादू

इस लुक के लिए, करिश्मा ने हल्के और प्राकृतिक मेकअप को चुना. न्यूड लिपस्टिक, हल्की सी चमक और स्मोकी आई मेकअप उनके चेहरे के फीचर्स को और उभारते हैं, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान, स्किन को ऐसे प्रोडक्ट्स से बचाना सबसे अच्छा होता है जिनमें तेज़ केमिकल्स हों. इसलिए, हल्का और नैचुरल मेकअप ही ज़्यादा पसंद किया जाता है. एक ड्यूई बेस और न्यूड शेड्स चेहरे को एक ताज़ा लुक देते हैं. दिन के इवेंट्स के लिए कम से कम मेकअप को ही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे चेहरा बहुत ज़्यादा सजा-धजा नहीं लगता.

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करिश्मा तन्ना का वह हेयरस्टाइल जिसने लुक को और निखारा

करिश्मा तन्ना ने इस साड़ी के साथ एक सादा सा जूड़ा बनाया, जिसे फूलों से सजाया गया था. यह हेयरस्टाइल उनके पारंपरिक लुक की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है. प्रेग्नेंसी के दौरान, सादे और आरामदायक हेयरस्टाइल ही सबसे सही विकल्प होते हैं. बालों को खुला छोड़ने के बजाय, आप नीचे की तरफ जूड़ा या हल्की लहरें (soft waves) बना सकती हैं. इससे बालों को संभालना आसान हो जाता है और पूरे लुक को एक क्लासी वाइब मिलती है. फूलों का इस्तेमाल आउटफिट को एक पारंपरिक लेकिन ताज़ा एहसास देता है.

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अगर आप भी अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान साड़ी पहनना चाहती हैं, तो आप करिश्मा तन्ना के लुक से प्रेरणा ले सकती हैं. चमकीले रंग, हल्के कपड़े, कम से कम मेकअप और एक सादा हेयरस्टाइल मिलकर आपके लिए एक शानदार लुक तैयार कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा लेयरिंग और भारी कपड़ों से बचना ही सबसे अच्छा है. सबसे जरूरी बात यह है कि आप ऐसे आरामदायक कपड़े चुनें जो आपके शरीर की बनावट पर फबें. अगर सही तरीके से स्टाइल किया जाए, तो साड़ी आपको प्रेग्नेंसी के दौरान भी स्टाइलिश और आत्मविश्वासी महसूस करा सकती है.

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Karishma TannamaternityPregnancy
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