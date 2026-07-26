Kargil Vijay Diwas Special: सिल्वर SCREEN पर ज़िंदा हुई भारत के वीर सपूतों की अमर गाथा, रोंगटे खड़े कर देंगी ये 7 फिल्में और वेब सीरीज!

भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में लड़ी गई कारगिल की जंग देश के इतिहास में दर्ज एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जिसे आज भी याद कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. इस ऐतिहासिक युद्ध में हमारे जवानों की वीरता और बलिदान को कई फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए बड़े पर्दे पर उतारा गया है. इनमें अपकमिंग सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ भी शामिल है जिसके जरिए वॉर में वायुसेना के रोल को सिलवर स्क्रीन पर उतारने की तैयारी चल रही है. कारगिल विजय दिवस के खास मौके पर आइए जानते हैं उन चुनिंदा फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन्होंने कारगिल की उस खौफनाक जंग और सैनिकों के अदम्य साहस को पर्दे पर जिंदा कर दिया.