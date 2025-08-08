करीना कपूर की कातिलाना अदाओं को देखकर, आप भी हार बैठेंगे अपना दिल

करीना कपूर एक मशहूर भारतीय फिल्म एक्ट्रेस। वह कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अपने अभिनय, अंदाज और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। वह कपूर परिवार से हैं और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। करीना ने रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा जैसी कई अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है। उनकी लोकप्रिय फिल्में जब वी मेट, कभी खुशी कभी ग़म और ‘बजरंगी भाईजान’ हैं।