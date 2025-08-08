करीना कपूर की कातिलाना अदाओं को देखकर, आप भी हार बैठेंगे अपना दिल
करीना कपूर एक मशहूर भारतीय फिल्म एक्ट्रेस। वह कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अपने अभिनय, अंदाज और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। वह कपूर परिवार से हैं और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। करीना ने रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा जैसी कई अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है। उनकी लोकप्रिय फिल्में जब वी मेट, कभी खुशी कभी ग़म और ‘बजरंगी भाईजान’ हैं।
पिंक साड़ी में करीना कपूर ने दिखाया अपना जलवा( Kareena Kapoor look pink saree)
इस फोटो में करीना कपूर काफी हॉट लग रही हैं, इसमें पिंक कलर की साड़ी और ब्लैक काफी अलग अंदाज में पहना हुआ है।जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है । उनकी हॉटनेस को देखकर हर किसी के छक्के छूट जाते हैं ।
धोती और ब्लाउस में करीना लागी अप्सरा
इस तस्वीर में करीना कपूर किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। उनके बदन पर लिपटी गुलाबी धोती और उसका ब्लाउज उनके बदन को उभार रहा है।जिसे देखने के बाद उनके फैनस की नजरे हट नहीं पा रही हैं।
करीना कपूर लाल साड़ी में लग्या आग (Kareena Kapoor look hot in red saree)
करीना कपूर कैमरे की तरफ देखते हुए कातिलाना पोज दे रही हैं जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी और बोल्ड मेकअप पहना हुआ है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
करीना लगी काले ब्लेजर में हॉटनेस की दुकान ( Kareena black blazer hot look)
इस लुक में करीना कपूर ने ब्लैक टॉप और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ है जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है और इसे देखने के बाद, लोग कह रहे हैं कि करीना कपूर के नजारे हट नहीं पा रही हैं
करीना कपूर ने बॉडीकॉन ड्रेस पाहन बिखेरा अपना जादू(Kareena Kapoor bodycon dress)
करीना कपूर ने इसमे व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी है और कैमरे के सामने काफी कॉन्फिडेंस है, पोज दे रही है जिसे देख कर हर कोई घायल हो रहा है।
करीना कपूर इस ड्रेस में लगी हॉटनेस की दुकान (Kareena Kapoor hot silver dress)
करीना कपूर की ये पार्टी ड्रेस जो सबका ध्यान अपनी तरफ घिच रही है और सबको करीना कपूर का दीवाना बना रही है, इसमे करीना एकदम मोडल की तरह आदये दिखा कर फैनस को अपना दीवाना बना रही है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.