करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

Bollywood Actresses pregnant after 40: यूं तो 40 साल के बाद प्रेग्नेंसी काफी रिस्की मानी जाती है लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने लेट प्रेग्नेंसी को चुना और फिर मां बनीं. इनमें किन-किन एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं, चलिए आपको बताते हैं. 

By: Kavita Rajput | Published: October 20, 2025 9:32:04 AM IST

1/7

कटरीना कैफ

कटरीना 42 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं. सितंबर 2025 में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा एक फोटो शेयर करके किया था. कटरीना की डिलीवरी डेट नजदीक है और वो कभी भी खुशखबरी सुना सकती हैं. बता दें कि कटरीना ने विक्की कौशल से 2021 में शादी की थी.

करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
2/7

करीना कपूर

करीना ने अपने दूसरे बेटे को तब जन्म दिया था जब वह चालीस की उम्र पार कर चुकी थीं. खास बात ये है कि दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान करीना काफी समय तक शूटिंग करती रही थीं. उनके बेटे का नाम जेह अली खान है.

करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
3/7

अमृता राव

अमृता ने 2016 में आरजे अनमोल से शादी की थी. वह 40 साल की उम्र में बेटे वीर की मां बनी थीं.

करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
4/7

नेहा धूपिया

नेहा धूपिया ने अपने बेटे गुरिक को तब जन्म दिया था जब वह 40 साल की थीं. नेहा ने एक्टर अंगद बेदी से शादी की थी.

करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
5/7

प्रीति जिंटा

प्रीति 46 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बनी थीं हालांकि उनके बेटों का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था.

करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
6/7

बिपाशा बसु

बिपाशा बसु ने 43 साल की उम्र में बेटी देवी को जन्म दिया था. उन्होंने 2016 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी.

करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
7/7

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा 45 साल की उम्र में बेटी समीषा की मां बनी थीं हालांकि समीषा का जन्म भी सरोगेसी के जरिए हुआ था.

