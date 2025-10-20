करीना कपूर से कटरीना कैफ तक, 40 की उम्र के बाद मां बनीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

कटरीना कैफ

कटरीना 42 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं. सितंबर 2025 में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा एक फोटो शेयर करके किया था. कटरीना की डिलीवरी डेट नजदीक है और वो कभी भी खुशखबरी सुना सकती हैं. बता दें कि कटरीना ने विक्की कौशल से 2021 में शादी की थी.