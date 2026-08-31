Kareena Kapoor: बेटों को रोना आए तो… तैमूर-जेह को लेकर क्यों डरी रहती हैं करीना कपूर? एक्ट्रेस क्या करती हैं दुआ

बेटों को रोने से नहीं रोकतीं करीना कपूर

करीना ने बताया कि वह अपने बेटे को रोने से रोकने के बजाय उसे अपनी भावनाएं जाहिर करने की आजादी देती हैं. मुझे लगता है कि आज ऐसे आदमी और लड़के हैं, जिन्हे सेंसिटिव होने, किसी लड़की के सामने रोने या अपनी मां के सामने रोने का कोई डर नहीं है. मैं हमेशा अपने बेटे से कहती हूं, अगर वह रोना चाहता है, तो तुम्हे रोना चाहिए, अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उसे यह एक्सपीरियंस करना है और उसे यह जानना है.