Bollywood Love Story: क्यों करीना ने किया था शाहिद का दो महीने तक पीछा? जानें अफेयर से ब्रेकअप तक की अधूरी कहानी

Bollywood Love Story: करीना कपूर और शाहिद कपूर का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में रहा. करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने शाहिद को डेट करने के लिए दो महीने तक कोशिश की थी. दोनों की नजदीकियां फिल्म फिदा के दौरान बढ़ीं और जब वी मेट तक उनका रिश्ता मजबूत रहा. 2007 में आपसी मतभेदों के चलते उनका ब्रेकअप हो गया.