Bollywood Love Story: क्यों करीना ने किया था शाहिद का दो महीने तक पीछा? जानें अफेयर से ब्रेकअप तक की अधूरी कहानी
Bollywood Love Story: करीना कपूर और शाहिद कपूर का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में रहा. करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने शाहिद को डेट करने के लिए दो महीने तक कोशिश की थी. दोनों की नजदीकियां फिल्म फिदा के दौरान बढ़ीं और जब वी मेट तक उनका रिश्ता मजबूत रहा. 2007 में आपसी मतभेदों के चलते उनका ब्रेकअप हो गया.
जब शुरू हुई प्रेम कहानी
बॉलीवुड में करीना कपूर और शाहिद की जोड़ी एक समय सबसे चर्चित थी. दोनों का रिश्ता 2000 के दशक की बड़ी खबर बना रहा.
दो महीने तक किया पीछा
करीना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने शाहिद को डेट करने के लिए करीब दो महीने तक कोशिश की. इसके बाद दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई.
फिल्म ‘फिदा’ से बढ़ीं नजदीकियां
दोनों की नजदीकियां फिल्म फिदा के दौरान बढ़ीं. साथ काम करते-करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
ऑन-स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी
36 चाइना टाउन और जब वी मेट में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई. ‘जब वी मेट’ आज भी उनकी यादगार फिल्म मानी जाती है.
बदलती लाइफस्टाइल और चर्चाएं
कहा जाता है कि करीना ने शाहिद के प्रभाव में आकर अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया. दोनों अक्सर साथ नजर आते थे और शादी की अटकलें भी लगने लगी थीं.
2007 में हुअर ब्रेकअप
साल 2007 में दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आईं. आपसी मतभेद और करियर प्राथमिकताओं को ब्रेकअप की वजह माना गया.
दोनों ने चुनी अलग राहें
ब्रेकअप के बाद करीना का नाम सैफअली खान से जुड़ा और 2012 में दोनों ने शादी कर ली. शाहिद कपूर ने 2015 में मीरा राजपूत से विवाह किया.
आज भी चर्चा में यह लव स्टोरी
शाहिद और करीना की प्रेम कहानी बॉलीवुड की चर्चित लव स्टोरीज में गिनी जाती है. वक्त के साथ दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी फैंस के बीच याद की जाती है.