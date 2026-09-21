करीना कपूर के पास है कितनी दौलत? जानें उनकी बेहतरीन फिल्में, लग्जरी लाइफ और सैफ अली खान संग प्रेम कहानी

करीना कपूर की फिल्में

करीना कपूर ने अभी तक के अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. इस लिस्ट में 'कभी खुशी कभी गम', 'चमेली', 'ओमकारा', 'जब वी मेट', '3 इडियट्स', 'बॉडीगार्ड', 'तशन' और 'तलाश' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया. अपने लंबे फिल्मी करियर में करीना ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई. वह आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हैं.