करीना कपूर के पास है कितनी दौलत? जानें उनकी बेहतरीन फिल्में, लग्जरी लाइफ और सैफ अली खान संग प्रेम कहानी
Kareena Kapoor Khan Birthday: बॉलीवुड इंडस्ट्री की ‘बेबो’ यानी करीना कपूर खान आज 21 सितंबर को अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस को उनके चुलबुले अंदाज और शानदार एक्टिंग की वजह से पहचाना जाता है. सैफ अली खान संग उनकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. आइए जानते हैं अभिनेत्री करीना कपूर की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से और उनकी नेटवर्थ.
करीना कपूर का कहां हुआ जन्म?
करीना कपूर खान का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ था. वह अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता कपूर की बेटी हैं. करीना मशहूर कपूर परिवार से आती हैं. वह अभिनेता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की परपोती हैं.
कब रखा बॉलीवुड में कदम?
करीना कपूर खान ने साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 'कभी खुशी कभी गम...' में पूजा के किरदार से मिली, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.
करीना कपूर की फिल्में
करीना कपूर ने अभी तक के अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. इस लिस्ट में 'कभी खुशी कभी गम', 'चमेली', 'ओमकारा', 'जब वी मेट', '3 इडियट्स', 'बॉडीगार्ड', 'तशन' और 'तलाश' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया. अपने लंबे फिल्मी करियर में करीना ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई. वह आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हैं.
सैफ अली खान और करीना की लव स्टोरी
सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2007 में फिल्म 'टशन' के सेट पर हुई थी. इसी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और करीब 5 साल तक डेटिंग के बाद दोनों ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली. इस कपल के दो बेटे हैं—तैमूर अली खान, जिनका जन्म दिसंबर 2016 में हुआ, और जेह अली खान, जिनका जन्म फरवरी 2021 में हुआ.
कितनी है नेटवर्थ?
सेलिब्रिटी नेट वर्थ के मुताबिक, करीना कपूर की अनुमानित नेट वर्थ करीब 50 मिलियन डॉलर है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्मों में उनका लंबा और सफल करियर रहा है. इसके अलावा, कई फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स से मिली लोकप्रियता ने भी उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई है.
करीना कपूर खान की लग्जरी लाइफस्टाइल
करीना कपूर खान अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. खबरों के मुताबिक, उनके और सैफ अली खान के पास कई आलीशान संपत्तियां हैं, जिनमें पटौदी पैलेस और स्विट्जरलैंड के गस्टाड में एक शैले शामिल है. करीना के पास महंगी गाड़ियों का भी शानदार कलेक्शन है, जिसमें मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, रेंज रोवर स्पोर्ट और ऑडी Q7 जैसी कारें शामिल हैं.