2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें

Kareena Kapoor Photos: करीना कपूर खान अपने किरदारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फैंस से जुड़े रहने का तरीका भी बखूबी जानती हैं, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया के सभी वायरल ट्रेंड्स की जानकारी रहती है. उनकी बेबाकी भी उन्हें अपने फैंस से और भी करीब से जुड़ने में मदद करती है. एक्ट्रेस ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. उन्होंने एक दशक पुरानी कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा करते की. ये तस्वीरें फैंस को उस समय की याद दिलाती हैं जब करीनाअपने पहले बच्चे तैमूर को लेकर प्रेग्नेंट थीं.