2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें

Kareena Kapoor Photos: करीना कपूर खान अपने किरदारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फैंस से जुड़े रहने का तरीका भी बखूबी जानती हैं, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया के सभी वायरल ट्रेंड्स की जानकारी रहती है. उनकी बेबाकी भी उन्हें अपने फैंस से और भी करीब से जुड़ने में मदद करती है. एक्ट्रेस ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. उन्होंने एक दशक पुरानी कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा करते की. ये तस्वीरें फैंस को उस समय की याद दिलाती हैं जब करीनाअपने पहले बच्चे तैमूर को लेकर प्रेग्नेंट थीं.  


By: Preeti Rajput | Published: January 17, 2026 11:33:24 AM IST

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
1/7

प्रिंटेड कटआउट मोनोकिनी

पहली तस्वीर 2016 की एक मिरर सेल्फी से शुरू होता है, जिसमें करीना प्रिंटेड कटआउट मोनोकिनी में नजर आ रही हैं. उनका बेबी बंप हल्का सा दिख रहा है और वह आत्मविश्वास और चमक के साथ पोज दे रही हैं.

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
2/7

सैफ अली खान के साथ तैमूर

तैमूर के जन्म के कुछ समय बाद खींची गई एक और तस्वीर में सैफ अली खान अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए हैं और करीना उनके बगल में बैठी हैं. इसके बाद एक ग्लैमरस थ्रोबैक तस्वीर आती है, जिसमें करीना सैफ के साथ गर्व से अपना बेबी बंप दिखा रही हैं.

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
3/7

करीना वोग मैगजीन

सबसे यादगार तस्वीरों में से एक में करीना वोग मैगजीन के कवर पर नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने अपनी गर्भावस्था के बारे में बताते हुए लिखा, "हां, मेरे बेटे तैमूर के साथ साढ़े तीन महीने हो गए हैं."

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
4/7

करण जौहर के साथ पोज

एक तस्वीर में करीना करण जौहर के साथ पोज़ देती हुई दिख रही हैं और बता रही हैं कि उस समय उनके करीबी दोस्तों को भी उनकी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था.

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
5/7

तैमूर को गोद में लिए

2016 की एक अनदेखी अस्पताल की तस्वीर में सैफ, तैमूर को गोद में लिए हुए हैं. करीना की दादी, कृष्णा राज कपूर के साथ दिखाई दे रही हैं.

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
6/7

हाउस पार्टी की तस्वीर

इस पोस्ट में सैफ, सलमान खान, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोरा, अमृता अरोरा और दोस्तों के साथ एक जीवंत हाउस पार्टी की तस्वीरों का कोलाज भी शामिल है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "तिमुर के जन्म से 48 घंटे पहले." अन्य पुरानी तस्वीरों में उनकी फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' की सह-कलाकार सोनम कपूर और रिया कपूर भी नजर आ रही हैं.

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery
7/7

करीना का बेबी बंप

पोस्ट साझा करते हुए करीना ने इस बेबी बंप का साल लिखा. कमेंट सेक्शन तुरंत प्यार से भर गया. रिया कपूर ने लिखा, "क्या साल था!" वहीं अमृता अरोरा ने कहा, "सबसे अच्छे पल." कुशा कपिला ने कमेंट किया, "ट्रेंड जीत लिया!" और अंजली आनंद ने आग वाले इमोजी के साथ लिखा, "बाकी सब घर जा सकते हैं."

2016 Throwback Trend: कभी नहीं देखी होगीं Kareena Kapoor की ये तस्वीरें, 10 साल पुरानी यादें की फैंस के साथ शेयर; देखें ये खूबसूरत तस्वीरें - Photo Gallery

