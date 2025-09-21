कभी इतनी पतली थीं Kareena, जीरो फिगर के लाखों थे दीवाने

Happy Birthday kareena: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान हमेशा ही अपने फैशन और फिगर के लिए सुर्खियों में रहती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो या फिल्म का सेट, उनका स्टाइल हर बार चर्चा का विषय बन जाता है. करीना का जीरो साइज फिगर और हॉट बिकिनी लुक उन्हें सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में भी आइकन बनाता है.