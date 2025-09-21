कभी इतनी पतली थीं Kareena, जीरो फिगर के लाखों थे दीवाने
Happy Birthday kareena: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान हमेशा ही अपने फैशन और फिगर के लिए सुर्खियों में रहती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो या फिल्म का सेट, उनका स्टाइल हर बार चर्चा का विषय बन जाता है. करीना का जीरो साइज फिगर और हॉट बिकिनी लुक उन्हें सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में भी आइकन बनाता है.
बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. लेकिन, एक वक्त ऐसा भी था जब उनका नाम सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि उनके जीरो साइज फिगर के लिए सुर्खियों में छाया रहता था.
करीना ने फिल्म टशन (2008) में जब बिकिनी लुक में स्क्रीन पर एंट्री की, तो उनके इस अवतार ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था. उनका सेक्सी अवतार देख लोगों के होश उड़ गए थे. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान भी थे.
करीना का यह जीरो साइज फिगर उस समय युवाओं के बीच एक ट्रेंड बन गया था. हर कोई उनकी फिटनेस और डाइट प्लान के बारे में जानना चाहता था.
कहा जाता है कि करीना ने इस लुक के लिए बेहद स्ट्रिक्ट डाइट और योगा का सहारा लिया था. खास बात ये रही कि उनका यह पतला, टोन्ड और हॉट बिकिनी लुक न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बन गया.
हालांकि, समय के साथ करीना ने खुद कई इंटरव्यू में माना कि जीरो फिगर ज्यादा हेल्दी नहीं होता और अब वह फिटनेस को अलग नजरिए से देखती हैं. आज वह फिट और ग्लोइंग दिखती हैं लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर देती हैं कि हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है, बजाय खुद को बेवजह पतला करने के.
करीना ने अपनी इस जर्नी से लाखों महिलाओं को इंस्पायर किया है. कभी जीरो फिगर के लिए करोड़ों दिलों की धड़कन बनीं बेबो आज एक वर्किंग मॉम, एक स्टार और एक फिटनेस आइकन के रूप में पहचान रखती हैं.
करीना कपूर खान के लिए फिट रहना ही असली खूबसूरती है और यही मैसेज वह अपनी फैन्स को भी देती रहती हैं. डायट की बात करें तो करीना की डायटीशियन खुद बताती हैं कि बेबो हफ्ते में 5 दिन खिचड़ी खाती हैं, ये उनके फैंस के लिए भी काफी शॉकिंग है.