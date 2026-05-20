Karan Kundra and Tejaswi Prakash: बेहद खूबसूरत हैं करन कुंद्रा की होने वाली दुल्हनिया, तेजस्वी प्रकाश की इन फोटोज से नहीं हटा पाएंगे नजरें!
Karan Kundra Tejaswi Prakash: तेजस्वी प्रकाश वायंगंकर एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी टेलीविजन शो और मराठी फिल्मों में काम करती हैं. वो पिछले कई सालों से एक्टर-मॉडल करन कुंद्रा के साथ रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में उन्हें करन कुंद्रा ने बेहद खूबसूरत तरीके से प्रपोज किया है. जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं. तेजस्वी प्रकाश बला की खूबसूरत हैं, आप उनकी इन तस्वीरों से चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे!
आरंभिक जीवन
तेजस्वी का जन्म सऊदी अरब के मक्का प्रांत के जेद्दा में भारतीय माता-पिता के घर हुआ था और उनका पालन-पोषण मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ. उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है.
करियर
तेजस्वी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2012 में लाइफ ओके की थ्रिलर 2612 में रश्मी भार्गव की भूमिका से की थी. 2013 में, उन्हें कलर्स टीवी के सोप ओपेरा संस्कार धरोहर अपनों की में जय सोनी के साथ धारा वैष्णव की भूमिका निभाते हुए देखा गया था.
पॉपुलर टीवी शो
2015 से 2016 तक, उन्होंने कलर्स टीवी के लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा 'स्वरागिनी- जोड़ें रिश्तों के सुर' में रागिनी माहेश्वरी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स और गोल्डन पेटल अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त हुआ. 2018 में, उन्होंने स्टार प्लस के पौराणिक नाटक कर्ण संगिनी में आशीम गुलाटी के विपरीत उरुवी की भूमिका निभाई.
रियलिटी शो और वेब सीरीज
2019 में, तेजस्वी को वूट के रोमांटिक ड्रामा सिलसिला बदलते रिश्तों का के दूसरे सीज़न में कुणाल जयसिंह और अनेरी वजानी के साथ मिष्टी मल्होत्रा का किरदार निभाते हुए देखा गया था. 2020 में, उन्होंने कलर्स टीवी के लोकप्रिय स्टंट-आधारित शो फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 10 में भाग लेकर रियलिटी टीवी में डेब्यू किया. इसके अलावा वो बिग बॉस 15 में भी शामिल हुई थीं, जिसकी वो विजेता भी बनी थी.
रिलेशनशिप
तेजस्वी 2021 से अभिनेता और होस्ट करण कुंद्रा को डेट कर रही हैं. उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 15 में भाग लिया और big boss 15 हाउस में ही डेटिंग शुरू की. हाल ही में करन कुंद्रा ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं.