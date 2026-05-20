Karan Kundra and Tejaswi Prakash: बेहद खूबसूरत हैं करन कुंद्रा की होने वाली दुल्हनिया, तेजस्वी प्रकाश की इन फोटोज से नहीं हटा पाएंगे नजरें!

Karan Kundra Tejaswi Prakash: तेजस्वी प्रकाश वायंगंकर एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी टेलीविजन शो और मराठी फिल्मों में काम करती हैं. वो पिछले कई सालों से एक्टर-मॉडल करन कुंद्रा के साथ रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में उन्हें करन कुंद्रा ने बेहद खूबसूरत तरीके से प्रपोज किया है. जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं. तेजस्वी प्रकाश बला की खूबसूरत हैं, आप उनकी इन तस्वीरों से चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे!