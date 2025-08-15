कंची आंखों से सभी को दीवाना बनाने वाली Wamiqa Gabbi के ये लुक भी है बेहद Sexy और Bold, तस्वीरें देख हो जाएंगे मदहोश
Wamiqa Gabbi Bold and Hot looks: फेमस पंजाबी एक्ट्रेस, वामिका गब्बी अब बॉलीवुड में भी अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर रही है। वे जल्द ही करण जौहर की नई फ़िल्म कूकू की कुंडली में भुवन बाम के साथ नज़र आएंगी।वामिका गब्बी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं।फैन्स को उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और हर आउटफिट को ग्रेस के साथ कैरी करने का तरीका बेहद पसंद आता है। चाहे वह ब्लैक बिकिनी में हॉट लुक हो, शाइनी बैकलैस ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज़ हो या येलो टू-पीस में यूनिक स्टाइल वामीका हर बार दिल जीत लेती हैं। उनका फैशन सेंस बोल्डनेस और एलिगेंस का खूबसूरत मेल है, जो उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान देता है।
ब्लैक बिकिनी में बोल्ड अंदाज (Wamiqa Gabbi Bold Look)
वामिका इस तस्वीर में ब्लैक बिकिनी टॉप और ब्लैक पैंट्स में नजर आ रही हैं। वामिका के गीले बाल इस लुक को हॉट और सेंसुअल बना रहे है। चेहरे पर कॉंफिडेंट एक्सप्रेशन और स्टाइलिश पोज तस्वीर में ग्लैमर और अट्रैक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता हैं ।
ग्रे बैकलेस ड्रेस (Wamiqa Gabbi in Glamorous Look)
इस तस्वीर में वामिका ने शाइनी ग्रे बैकलेस ड्रेस पहनी हुई हैं। खुले बाल और खूबसूरत मेकअप के साथ वे कैमरे में बैक पोज दे रही हैं। ड्रेस की चमक और वामिका के कॉंफिडेंट स्टाइल को बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट बना रहा है।
टू पीस ड्रेस (Wamiqa Gabbi in Stunning Yellow Dress)
वामिका ने इस तस्वीर में टू पीस ड्रेस पहनी हुई है। जिस में उपर एक रैप टॉप टॉप पहना हैं और नीचे बॉडीकॉन स्टाइल में स्कर्ट पहनी हुई हैं। वामिका ने सफ़ेद एक्सेसरीज फोरआर्म पर पहनी हैं, जो लुक में यूनिक और ग्लैम टच दे रही हैं।
ब्लू साटिन ड्रेस में वामिका (Wamiqa Gabbi Elegant Look)
इस तस्वीर में वामिका ने ब्लू सैटिन ड्रेस पहनी हुई है, जिस में पतली स्ट्रिप्स और डीप नेक डिजाइन हैं। वामिका के खुले बाल और नेचुरल मेकअप, लुक को सॉफ्ट और क्लासी बना रहा हैं। ड्रेस की हल्की चमक और वामिका का पोज तस्वीर में एलिगेंस और ग्लैमर का सुंदर मेल दिख रहा हैं।
वाइट लेस लिंगेरी (Wamiqa Gabbi in Sensual Look)
इस तस्वीर में वामिका सफ़ेद लेस की लिंगेरी सेट पहने हुए हैं। खुले बाल वामिका के लुक में सॉफ्ट और नेचुरल टच देते हैं, जबकि आंखों में लगाया काजल उनकी नजरों को और भी गहरी और आकर्षक बना रहा हैं। ये लूक बोल्डनेस और एलिगेंस का खूबसूरत मिश्रण पेश कर रहा है ।
Disclaimer
यह जानकारी और तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन और फैशन दिखाने के लिए हैं। किसी की छवि को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। सभी तस्वीरों और सामग्री के अधिकार उनके असली मालिक के पास हैं।