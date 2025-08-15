कंची आंखों से सभी को दीवाना बनाने वाली Wamiqa Gabbi के ये लुक भी है बेहद Sexy और Bold, तस्वीरें देख हो जाएंगे मदहोश

Wamiqa Gabbi Bold and Hot looks: फेमस पंजाबी एक्ट्रेस, वामिका गब्बी अब बॉलीवुड में भी अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर रही है। वे जल्द ही करण जौहर की नई फ़िल्म कूकू की कुंडली में भुवन बाम के साथ नज़र आएंगी।वामिका गब्बी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं।फैन्स को उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और हर आउटफिट को ग्रेस के साथ कैरी करने का तरीका बेहद पसंद आता है। चाहे वह ब्लैक बिकिनी में हॉट लुक हो, शाइनी बैकलैस ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज़ हो या येलो टू-पीस में यूनिक स्टाइल वामीका हर बार दिल जीत लेती हैं। उनका फैशन सेंस बोल्डनेस और एलिगेंस का खूबसूरत मेल है, जो उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान देता है।