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Kapoor family daughter: 45 की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी कपूर खानदान की ये बेटी, मां संग स्क्रीन करेंगी शेयर

Kapoor family daughter: कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं. 45 साल की उम्र में वह फिल्म ‘दादी की शादी’ से डेब्यू करेंगी, जिसमें वह अपनी मां नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ नजर आएंगी. बिजनेस और ज्वेलरी डिजाइनिंग में सफल करियर बनाने के बाद अब रिद्धिमा एक्टिंग की दुनिया में नई शुरुआत करने जा रही हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: May 8, 2026 4:12:21 PM IST

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45 की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू करेंगी रिद्धिमा कपूर साहनी

कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. रणबीर कपूर की बहन और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा फिल्म ‘दादी की शादी’ से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. बिजनेस और फैशन की दुनिया में पहचान बनाने के बाद अब वह बड़े पर्दे पर नजर आएंगी.

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कपूर खानदान की नई स्टार बेटी

कपूर परिवार ने बॉलीवुड को कई सुपरस्टार दिए हैं. पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक इस परिवार का फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम रहा है. वहीं फीमेल स्टार्स की बात करें तो करिश्मा कपूर और करीना कपूर के बाद अब रिद्धिमा कपूर साहनी भी इस सूची में शामिल होने जा रही हैं.

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‘दादी की शादी’ में दिखेगा फैमिली ड्रामा और कॉमेडी

आशीष आर. मोहन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘दादी की शादी’ एक फैमिली कॉमेडी-ड्रामा है. फिल्म में हंसी, इमोशन और पारिवारिक रिश्तों का मजेदार तड़का देखने को मिलेगा. यह फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

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नीतू कपूर संग स्क्रीन शेयर करेंगी रिद्धिमा

इस फिल्म की खास बात यह है कि रिद्धिमा कपूर अपनी मां नीतू कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. फिल्म में कपिल शर्मा भी मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा सदिया खतीब, सरथ कुमार, निखत हेगड़े और तेजस्विनी कोल्हापुरे जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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बेटी समारा भी बटोर चुकी हैं सुर्खियां

फिल्म के हालिया रिलीज गाने ‘सेंटी’ में रिद्धिमा की बेटी समारा साहनी भी नजर आई थीं. समारा की स्क्रीन प्रेजेंस को फैंस ने काफी पसंद किया और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब प्यार मिला.

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ज्वेलरी डिजाइनर और सफल बिजनेसवुमन हैं रिद्धिमा

रिद्धिमा कपूर साहनी लंबे समय से ज्वेलरी डिजाइनिंग और बिजनेस की दुनिया में सक्रिय हैं. उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर रहते हुए खुद की अलग पहचान बनाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 43 करोड़ रुपये बताई जाती है.

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2006 में हुई थी भरत साहनी से शादी

रिद्धिमा कपूर ने साल 2006 में दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी. दोनों की एक बेटी समारा साहनी है. शादी के बाद रिद्धिमा दिल्ली में ही रहती हैं और बिजनेस संभालती रही हैं.

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नेटफ्लिक्स शो से भी बटोर चुकी हैं लाइमलाइट

रिद्धिमा कपूर साहनी नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स’ सीजन 3 में भी नजर आ चुकी हैं. इस शो में उन्होंने दिल्ली की हाई-सोसाइटी लाइफ और ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. शो में शालिनी पासी और कल्याणी साहा चावला के साथ उनकी मौजूदगी काफी चर्चा में रही.

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