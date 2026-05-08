Kapoor family daughter: 45 की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी कपूर खानदान की ये बेटी, मां संग स्क्रीन करेंगी शेयर

Kapoor family daughter: कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं. 45 साल की उम्र में वह फिल्म ‘दादी की शादी’ से डेब्यू करेंगी, जिसमें वह अपनी मां नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ नजर आएंगी. बिजनेस और ज्वेलरी डिजाइनिंग में सफल करियर बनाने के बाद अब रिद्धिमा एक्टिंग की दुनिया में नई शुरुआत करने जा रही हैं.