इन टीवी सितारों पर बरसती है दौलत, नेटवर्थ सुन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी!

बॉलीवुड की तरह टीवी इंडस्ट्री भी काफी पॉपुलर है. टीवी पर काम करने वाले सितारों की भी बॉलीवुड स्टार्स की तरह तगड़ी फैन फॉलोइंग है. आपको बता दें कि ये सितारे भी बॉलीवुड स्टार्स की तरह काफी अमीर होते हैं. 

आज हम आपको बताएंगे कि टीवी दुनिया के सबसे अमीर सितारे कौन से हैं. इस लिस्ट में आपको कपिल शर्मा से लेकर कई चौंकाने वाले नाम देखने को मिलेंगे.

By: Kavita Rajput | Published: October 25, 2025 1:57:56 PM IST

1/9

कपिल शर्मा

कपिल ने द कपिल शर्मा शो से पॉपुलैरिटी हासिल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीबन 300 करोड़ रुपए है. 2024 में कपिल ने 26 करोड़ का टैक्स भरा था.

2/9

करण कुंद्रा

टीवी की दुनिया में करण कुंद्रा ने भी काफी नाम कमाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 91 करोड़ है.

3/9

हर्षद चोपड़ा

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बेपनाह' जैसे शोज में काम कर चुके हर्षद की नेटवर्थ करीब 49 करोड़ है.

4/9

दिलीप जोशी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल का किरदार निभाकर फेमस हुए दिलीप जोशी भी सबसे अमीर टीवी स्टार्स में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 42 करोड़ है.

5/9

जेनिफर विंगेट

'दिल मिल गए' और 'बेहद' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकीं जेनिफर विंगेट भी रिच टीवी स्टार्स में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ 45-58 करोड़ के बीच बताई जाती है.

6/9

रुपाली गांगुली

अनुपमा जैसे सुपरहिट टीवी सीरियल में काम कर चुकीं रुपाली की नेटवर्थ करीब 20-25 करोड़ के आसपास है.

7/9

दिव्यांका त्रिपाठी

दिव्यांका भी हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ के आसपास है.

8/9

श्रद्धा आर्या

हिंदी, साउथ फिल्मों और टीवी की दुनिया में काम कर चुकी श्रद्धा की नेटवर्थ करीब 44 करोड़ बताई जाती है.

9/9

तेजस्वी प्रकाश

बिग बॉस की विनर रह चुकी तेजस्वी की नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपए है.

