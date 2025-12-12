‘किस किस को प्यार करूं 2’ की स्क्रीनिंग में अनिल कपूर, आमिर खान सहित पहुंचे ये सितारे, देखिए ये कुछ खास तस्वीरें
कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 आज थिएटर में रिलीज़ हो गई है. कल शाम, मुंबई में एक स्टार-स्टडेड स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज़ शामिल हुए.
कपिल शर्मा के साथ दिखें कई सितारे
यहाँ कपिल शर्मा, आमिर खान, उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, सुनील ग्रोवर, प्रोड्यूसर रतन जैन और दूसरे लोग दिख रहे है.
सुनील शेट्टी
इवेंट में एंट्री करते समय सुनील शेट्टी ग्रे को-ऑर्ड में डैशिंग लग रहे थे.
तब्बू
किस किस को प्यार करूं 2 की स्क्रीनिंग में तब्बू डेनिम ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थीं। (इमेज: वायरल भयानी)
अनिल कपूर
अनिल कपूर भी स्क्रीनिंग में दिखे, जहाँ भांगड़ा डांसर्स के एक ग्रुप ने उनका वेलकम किया.
जॉनी लीवर
जॉनी लीवर ढोल की थाप पर नाच रहे थे, जबकि उनके परिवार ने रेड कार्पेट पर उनकी अचानक हुई परफॉर्मेंस का मज़ा लिया.
टाइगर श्रॉफ
टाइगर श्रॉफ ने स्क्रीनिंग में अमीषा पटेल के साथ पोज़ दिया.
मनोज बाजपेयी
मनोज बाजपेयी, जो द फैमिली मैन S3 की सफलता का आनंद ले रहे हैं, कल शाम स्क्रीनिंग में दिखाई दिए