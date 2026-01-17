कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस

Kapil Dev Love Story: सिर्फ़ युवराज सिंह, विराट कोहली और हरभजन सिंह ही नहीं, बल्कि कपिल देव को भी एक मशहूर एक्ट्रेस से प्यार हो गया था. उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का दुखद अंत हुआ, बाद में कपिल देव ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया से शादी कर ली, और एक्ट्रेस बिना शादी किए एक साउथ इंडियन सुपरस्टार के बच्चे की मां बन गई. बाद में दोनों ने शादी कर ली.