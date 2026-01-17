  • Home>
  • Gallery»
  • कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस

कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस

Kapil Dev Love Story: सिर्फ़ युवराज सिंह, विराट कोहली और हरभजन सिंह ही नहीं, बल्कि कपिल देव को भी एक मशहूर एक्ट्रेस से प्यार हो गया था. उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का दुखद अंत हुआ, बाद में कपिल देव ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया से शादी कर ली, और एक्ट्रेस बिना शादी किए एक साउथ इंडियन सुपरस्टार के बच्चे की मां बन गई. बाद में दोनों ने शादी कर ली.


By: Hasnain Alam | Published: January 17, 2026 9:51:31 PM IST

Follow us on
Google News
Kapil Devs name is associated with what - Photo Gallery
1/8

कपिल देव का नाम किस्से जुड़ा? (Kapil Dev's name is associated with what?)

कपिल देव ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर भारतीयों को खूबसूरत यादें दीं. उन्होंने शोहरत के नए स्टैंडर्ड बनाए. कपिल देव की पत्नी, रोमी देव, उस यादगार पल की गवाह थी. हालांकि रोमी देव पहली या आखिरी महिला नहीं थीं जिन्हें कपिल देव से प्यार हुआ था. कपिल देव का नाम एक मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस से भी जुड़ा था.

You Might Be Interested In
Who did Kapil Dev date - Photo Gallery
2/8

कपिल देव किसको डेट किया? (Who did Kapil Dev date?)

अगर कपिल देव भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान थे, तो वह एक्ट्रेस भारतीय सिनेमा के एक लेजेंड की एक्स-वाइफ थी. कपिल देव ने रोमी देव से शादी करने से पहले सारिका को डेट किया था. 80 ​​के दशक में कपिल देव और रोमी का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनका ब्रेकअप हो गया. फिर कपिल देव सारिका से मिले है.

How was it found - Photo Gallery
3/8

कैसे मिली थी? (How was it found?)

कपिल देव को सारिका से मनोज कुमार की पत्नी ने मिलवाया था. उनकी पहली मुलाकात कैज़ुअल थी, लेकिन उन दोनों पर एक-दूसरे का गहरा असर हुआ. वे मिलने लगे और डेट करने लगे. BollywoodShaadis.com की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके दोस्तों को लगा कि वे शादी कर लेंगे. कपिल ने सारिका को अपने माता-पिता से भी मिलवाया था.

You Might Be Interested In
Why did Kapil and Sarika separate - Photo Gallery
4/8

कपिल और सारिका क्यों हुए अलग? (Why did Kapil and Sarika separate?)

कपिल और सारिका के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था. फिर अचानक कपिल ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आईं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी वजह नहीं बताई. फिर कपिल ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया से मिलने का फैसला किया है.

Romi returns to Kapils life - Photo Gallery
5/8

कपिल के जिंदगी फिर आई रोमी (Romi returns to Kapil's life)

कपिल देव के करीबी दोस्त सुनील भाटिया ने उन्हें रोमी से मिलवाया था. उनकी पहली मुलाकात 1979 में एक टेस्ट मैच के दौरान हुई थी. रोमी कपिल के चार्म पर फिदा हो गई. कपिल ने मुंबई में एक लोकल ट्रेन में सफर करते समय रोमी को प्रपोज किया है. इस कपल ने 1980 में शादी कर ली और 1996 में वे एक बेटी के माता-पिता बने है.

Know this also - Photo Gallery
6/8

ये भी जानें (Know this also)

कपिल से शादी के बाद रोमी ने फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया. दूसरी ओर सारिका ने कमल हासन से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां है. उनके नाम श्रुति हासन और अक्षरा हासन हैं.

Sarika became a mother - Photo Gallery
7/8

सारिका मां बनी (Sarika became a mother)

सारिका कमल हासन से शादी करने से पहले ही अपनी बेटी श्रुति की मां बन गई थी. एक्ट्रेस की बड़ी बेटी, श्रुति हासन, साउथ इंडियन सिनेमा की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, जबकि उनकी छोटी बेटी, अक्षरा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्ट्रेस है.

You Might Be Interested In
When did Sarika get divorced - Photo Gallery
8/8

सारिका का तलाक कब हुआ? (When did Sarika get divorced?)

कमल हासन ने वाणी गणपति को तलाक देने के बाद 1988 में सारिका से शादी की. हालांकि सुपरस्टार की दूसरी शादी भी ज़्यादा समय तक नहीं चली. उन्होंने 2002 में सारिका को तलाक दे दिया था.

Tags:
Kapil DevKapil Dev 1983 World CupKapil Dev 1983 World Cup romanceKapil Dev birthdayKapil Dev Romi Dev Sarika love storyKapil Dev Sarika Kamal Haasan relationship
कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस - Photo Gallery
कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस - Photo Gallery
कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस - Photo Gallery
कपिल देव का टूटा दिल, फिर सुपरस्टार संग चला अफेयर; बिन शादी मां बनीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस - Photo Gallery