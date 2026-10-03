पहले ली सेल्फी, फिर अचानक पकड़ लिए एक्ट्रेस के गाल… कौन हैं कन्नड़ सिनेमा की वो हसीना, जिनके साथ जन्मदिन पर फैन ने किया कांड?

Rachita Ram Cheeks Incident: कन्नड़ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस रचिता राम के जन्मदिन का जश्न उस वक्त अचानक असहज हो गया, जब फैंस के बीच मौजूद एक शख्स ने ऐसी हरकत कर जिसकी शायद एक्ट्रेस ने भी कल्पना नहीं की थी. रचिता फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थीं, तभी सेल्फी लेने के बहाने पास आए एक शख्स ने अचानक उनके दोनों गाल पकड़ लिए. एक पल के लिए रचिता भी हैरान रह गईं.