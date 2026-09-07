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Kanika Mann: कौन हैं 33 साल की खूबसूरत कनिका मान? जो ‘बिग बॉस 20’ में बिखेर रहीं जलवा, ‘खतरों के खिलाड़ी’ में भी दिखा चुकीं दम

Kanika Mann in Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 का आगाज हो चुका है. इस शो में टीवी एक्ट्रेस कनिका मान बतौर प्रतियोगी पहुंच चुकी हैं. आपको बता दें कि कनिका ही BB 20 की पहली कंटेस्टेंट बनीं. आज हम आपको अभिनेत्री के बारे में सबकुछ बताएंगे. वो सोशल मीडिया की दुनिया में काफी मशहूर हैं. साथ ही वह कई सीरियल्स और वेब सीरीज के अलावा खतरों के खिलाड़ी 12 का भी हिस्सा रह चुकी हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.


By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 7, 2026 12:09:17 PM IST

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हरियाणा में हुआ जन्म

कनिका मान का जन्म 7 अक्टूबर 1993 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था. उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है.

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कब की एक्टिंग करियर की शुरुआत?

कनिका मान ने अपने करियर की शुरुआत मॉडल के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम किया. साल 2017 में उन्होंने धीरज कुमार के साथ पंजाबी फिल्म ‘रॉकी मेंटल’ से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सीरत का किरदार निभाया था.

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टीवी से मिली असली पहचान

कनिका मान को टीवी शो ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ से बड़ी पहचान मिली. इसमें उन्होंने गुड्डन का मुख्य किरदार निभाया था. इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया और वह टीवी की जानी-मानी युवा अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.

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वेब सीरीज से भी खींचा ध्यान

कनिका मान ने मार्च 2022 में एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज ‘रूहानियत’ से ओटीटी पर डेब्यू किया. इसमें उन्होंने अर्जुन बिजलानी के साथ प्रिशा श्रीवास्तव का किरदार निभाया था. इसके अलावा, उन्होंने 2022 में आई पंजाबी फिल्म ‘मजाजन ऑर्केस्ट्रा’ में मनप्रीत और मिस माही की भूमिका निभाई.

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खतरों के खिलाड़ी का भी रह चुकी हैं हिस्सा

साल 2022 में कनिका मान ने 'खतरों के खिलाड़ी 12' में हिस्सा लिया था. इस शो से भी उन्होंने लोगों को ध्यान खींचने का काम किया था.

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सोशल मीडिया पर हैं काफी चर्चित

कनिका मान सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 7.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहती हैं.

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