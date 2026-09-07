Kanika Mann: कौन हैं 33 साल की खूबसूरत कनिका मान? जो ‘बिग बॉस 20’ में बिखेर रहीं जलवा, ‘खतरों के खिलाड़ी’ में भी दिखा चुकीं दम

Kanika Mann in Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 का आगाज हो चुका है. इस शो में टीवी एक्ट्रेस कनिका मान बतौर प्रतियोगी पहुंच चुकी हैं. आपको बता दें कि कनिका ही BB 20 की पहली कंटेस्टेंट बनीं. आज हम आपको अभिनेत्री के बारे में सबकुछ बताएंगे. वो सोशल मीडिया की दुनिया में काफी मशहूर हैं. साथ ही वह कई सीरियल्स और वेब सीरीज के अलावा खतरों के खिलाड़ी 12 का भी हिस्सा रह चुकी हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.