3 रंग की बिकिनी भीगा बदन…गोवा में रोमांटिक अंदाज में नजर आईं कनिका; देखें Photos

Kanika Mann: हरियाणा के पानीपत में जन्मी कनिका मान इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ रही हैं. इस बीच, वो गोवा में छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रही हैं. जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें उनके बिकिनी लुक की खूब चर्चा हो रही है.