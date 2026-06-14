3 रंग की बिकिनी भीगा बदन…गोवा में रोमांटिक अंदाज में नजर आईं कनिका; देखें Photos
Kanika Mann: हरियाणा के पानीपत में जन्मी कनिका मान इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ रही हैं. इस बीच, वो गोवा में छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रही हैं. जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें उनके बिकिनी लुक की खूब चर्चा हो रही है.
कनिका मान ने तस्वीरें की शेयर
कनिका नाम ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनके बिकिनी लुक की चर्चा खूब हो रहा है. जिसमें उनका हर एक लुक स्टनिंग लग रहा है.
येली बिकिनी में आईं नजर
कनिका कुछ तस्वीरों में येलो बिकिनी पहने पूल में एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने बोल्ड अंदाज में कई पोज दिए.
पूल में नहाती आईं नजर
एक तस्वीर में कनिका मरून बिकिनी पहने हुए पूल में नहाती दिखीं. नो मेकअप सिंपल लुक में भी वो काफी स्टनिंग लगीं.
गोवा में खुलकर कर रही एन्जॉय
कनिका ने गोवा में अपना टाइम खुलकर एन्जॉय किया. उन्होंने लजीज खाना खाया. स्पा लेकर खुद को रिलैक्स किया. एक्ट्रेस अपने हर पल को एन्जॉय करती दिखीं.
बोल्ड अंदाज देख फैन्स हैरान
इन तस्वीरों में कनिका का बोल्ड अंदाज देखकर फैन्स हैरान हो गए हैं. उनकी दिलकश अदाओं पर दिल हार रहे हैं.
फैन्स ने किए कमेंट
इन तस्वीरों को देखकर फैन्स अपने आप में काबू नहीं रख रहे हैं. कमेंट सेक्शन में कोई उन्हें वॉटर बेबी बता रहा है तो कोई उन्हें हॉट कह रहा है.
कनिका का करियर
अगर उनके काम की बात करें तो कनिका टीवी की दुनिया का एक जाना-पहचाना हुआ नाम हैं. वो ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ में भी नजर आ चुकी हैं.
इन टीवी सीरियल में कर चुकीं काम
इसके अलावा, कनिका टीवी सीरियल 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' , 'बढ़ो बहू' में भी काम कर चुकी हैं.