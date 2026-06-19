शादी टूट चुकी है, सिंगल मदर हैं… ‘दीया और बाती हम’ एक्ट्रेस को कहा तलाकशुदा, बताई पति से अलग ररहने की वजह

Kanika Maheshwari Divorce Rumors: कुछ समय पहले खबरें थीं कि ‘दीया और बाती हम’ की एक्ट्रेस मीना उर्फ कनिका माहेश्वरी का तलाक हो चुका है. वे अपने बेटे को अकेले ही पाल रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर खुलकर बात की और बच्चे को अकेले पालने की वजह बताई. साथ ही उन्होंंने ये भी बताया कि उन्होंने एक समय पर तलाक के लिए अर्जी दी थी लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया. कोर्ट की तरफ से 6 महीने का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें मामला सुलझाने को कहा गया था.