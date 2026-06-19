शादी टूट चुकी है, सिंगल मदर हैं… ‘दीया और बाती हम’ एक्ट्रेस को कहा तलाकशुदा, बताई पति से अलग ररहने की वजह
Kanika Maheshwari Divorce Rumors: कुछ समय पहले खबरें थीं कि ‘दीया और बाती हम’ की एक्ट्रेस मीना उर्फ कनिका माहेश्वरी का तलाक हो चुका है. वे अपने बेटे को अकेले ही पाल रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर खुलकर बात की और बच्चे को अकेले पालने की वजह बताई. साथ ही उन्होंंने ये भी बताया कि उन्होंने एक समय पर तलाक के लिए अर्जी दी थी लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया. कोर्ट की तरफ से 6 महीने का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें मामला सुलझाने को कहा गया था.
तलाक पर की खुलकर बात
उन्होंने हॉटरफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनका कोई तलाक नहीं हुआ है. उनके पति दिल्ली में रहते हैं और वे काम के सिलसिले में मुंबई में रहती हैं. दोनों अभी भी शादीशुदा हैं लेकिन उन्हें काम के सिलसिले में अलग रहना पड़ता है.
कहां से लीक हुईं खबरें
उन्होंने कहा कि किसी ने उनके तलाक की गलत अफवाहें उड़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके तलाक लेने के बारे में खबरें कहां से लीक हुईं. हालांकि लोगों ने बिना तलाक के ही हमें तलाकशुदा घोषित कर दिया.
2024 में दी थी तलाक की अर्जी
उन्होंने इस मामले में कहा कि उन्होंने साल 2024 में तलाक के लिए अर्जी दी थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे चीजें सुधरने लगीं और दोनों ने तलाक के फैसले को खत्म कर दिया.
6 महीने के समय ने बचाई शादी
हालांकि वर्तमान समय में दोनों लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में हैं लेकिन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है. उन्होंने कहा कि तलाक की अर्जी फाइल करने के बाद उन्हें कोर्ट की तरफ से 6 महीने का समय दिया गया था ताकि हम अपनी चीजों को सुलझा सकें. हमने वही किया और 6 महीने में अपनी चीजें सुलझाईं और अभी भी चीजें शॉर्ट कर रहे हैं.
रिलेशनशिप चलाने का कोई नियम नहीं होता
एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी ने कहा कि रिलेशनशिप चलाने का कोई नियम नहीं होता. हालांकि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, तो सब कुछ सही से मैनेज हो जाता है.
2012 में हुई थी कनिका माहेश्वरी की शादी
बता दें कि एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी ने जनवरी 2012 में बिजनेसमैन अंकुर घई के साथ शादी की थी. 2015 में उन्होंने बेटे को जन्म दिया. वे अक्सर अपने बेटे के साथ फोटोज भी शेयर करती रही हैं.