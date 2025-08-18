  • Home>
कंगना शर्मा ने कराया बोल्ड फोटोशूट, बिकनी पहन सोफे पर दिए सेक्सी पोज !

कंगना शर्मा अक्सर अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और उनकी काफी सारी तस्वीरें तारीफे बटोरती हैं।  कंगना अक्सर अपने बोल्ड लुक की वजह से भी चर्चा में रहती हैं, उन्होंने काफी काफी सारी मूवीज में भी काम किया हैं। आजकल कंगना शर्मा अपने नए फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं, इन तस्वीरों में कंगना बेहद हॉट और सेक्सी नजर आ रही हैं।   

August 18, 2025
Kangana made hearts beat faster in a black and white striped dress - Photo Gallery
1/7

कंगना ने ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ड्रेस में बढ़ाई दिलों की धड़कन

इस तस्वीर में कंगना शर्मा स्ट्राइप्ड बिकिनी में अपने कातिलाना हुस्न दिखती और उस हुस्न से सभी का दिल जीत रही हैं। प्यारी सी मुस्कान, बंद आंखें और उनका खूबसूरत पोज सभी को दीवाना बना रहा हैं।

Kangna Sharma posed with books - Photo Gallery
2/7

कंगना शर्मा ने दिया किताबों से साथ पोज

कंगना शर्मा इस तस्वीर में किताब पकड़े हुए पोज देती नजर आ रही हैं। कंगना के खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं, उनके इस लुक की लोग जमकर तारीफ कर रहे है।

Kangana Sharma gave a beautiful pose looking at the camera - Photo Gallery
3/7

कंगना शर्मा ने कैमरे को देख दिए खूबसूरत पोज

कंगना शर्मा की ये फोटो हर एक इंसान का दिल धड़का सकती हैं, इस स्ट्राइपी आउटफिट में उनकी हॉट अदा, मासूम स्माइल और शरारती नज़रों ने समा रोक लाया हैं।

Kangna Sharma gave a sexy pose while lying down - Photo Gallery
4/7

कंगना शर्मा ने लेट कर दिए सेक्सी पोज

कंगना शर्मा इस फोटो लेट कर कमरे को देख सेक्सी पोज देती हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद उनके फैंस उनकी खूब साड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। कंगना के बालों ने उनकी खूबसूरती को दोगुना कर दिया हैं।

Kanganas soft makeup stole everyones heart - Photo Gallery
5/7

कंगना के सॉफ्ट मेकअप ने चुराया सभी का दिल

कंगना इस तस्वीर में बेहद हॉट हुए सेक्सी नजर आ रही है और उनके पूरे लुक की जान उनका सॉफ्ट मेकअप और ग्लॉसी लिप्स बनरइ हुए हैं।

Kangana spread her charm in these films - Photo Gallery
6/7

कंगना ने बिखेरा इन फिल्मों में अपना जलवा

कंगना शर्मा अक्सर अपनी बोल्ड आदाओं से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं लेकिन कनगना ने आपने ये जादू फिल्मों में भी बिखेर रखा हैं। उन्होंने 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' और 'तेरा जिस्म 2' में काम किया हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

