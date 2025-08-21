Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

कंगना शर्मा अक्सर अपनी बोल्ड शूट और सेक्सी फिगर को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने “जिस्म2” जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जिसे देखकर आपकी नजर स्क्रीन से हटाना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में उन्होंने फिर से कुछ सेक्सी और स्टनिंग फोटोशूट भी करवाए हैं, जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ सेक्सी ड्रेस के बारे में, जो उन्होंने अपने शूट के दौरान पहनी थीं।