  • Home>
  • Gallery»
  • Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

कंगना शर्मा अक्सर अपनी बोल्ड शूट और सेक्सी फिगर को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने “जिस्म2” जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जिसे देखकर आपकी नजर स्क्रीन से हटाना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में उन्होंने फिर से कुछ सेक्सी और स्टनिंग फोटोशूट भी करवाए हैं, जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ सेक्सी ड्रेस के बारे में, जो उन्होंने अपने शूट के दौरान पहनी थीं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 21, 2025 12:44:48 IST
Follow us on
Google News
Kangana Sharma sets the internet on fire in her orange dress - Photo Gallery
1/7

कंगना शर्मा ने ऑरेंज ड्रेस में इंटरनेट पर लगाई आग

"इस तस्वीर में कंगना शर्मा सेक्सी अंदाज में पोज करती नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने ऑरेंज कलर की डीप नेक ड्रेस पहनी हुई है। उनका कातिलाना पोज देखकर फैंस की नजरें फोटो से हट नहीं पा रही हैं।

Kangna Sharma stole the hearts of millions in a skinny dress - Photo Gallery
2/7

कंगना शर्मा ने स्किनी ड्रेस में चुराया लाखों का दिल

इस तस्वीर में कंगना शर्मा ने स्किन-कलर की सुपर फिट बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी है, जो उनके कर्वी फिगर से पूरी तरह चिपकी हुई है। ड्रेस पर लगे शाइनी स्टोन्स उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा रहे हैं, जो हर निगाह को अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी कातिलाना अदाएं और कैमरे के लिए दिए गए सिजलिंग पोज ने फैंस को एक पल के लिए पलकें झपकाना भी भूलवा दिया।

Kangna Sharma showed her beauty in a black dress - Photo Gallery
3/7

कंगना शर्मा ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया हुस्न का जलवा

कंगना शर्मा की ब्लैक डीप नेक ड्रेस उनके गोरे बदन को और भी सुंदर बना रही हैं और ये ड्रेस उनकी उन्हे एक बोल्ड और सेक्सी है लुक दे रहा है ,जिसे देखने के बाद हर कोई फिदा हो जाएगा और उनकी ये खूबसूरत मुस्कान और कॉन्फिडेंस हर किसी का दिल चुरा सकती है ।

Kangana Sharam stole the camera's spotlight in a black dress - Photo Gallery
4/7

कंगना शरम ने काले ड्रेस में चुराई कमेरे की स्पाट्लाइट

कंगना शरम इस काले ड्रेस में एकदम स्टनिंग लग रही हैं। उनकी खूबसूरती और इस हॉट ड्रेस का कॉम्बिनेशन किसी को भी फिदा कर देगा। इस फोटो में कंगना ने अपने बालों को सिंपल बनाकर इस लुक को परफेक्ट बनाया है। उनकी ये खूबसूरत मुस्कान और कॉन्फिडेंस हर किसी का दिल चुरा सकती है।

Kangna Sharma gave a bold and sexy pose in a baby blue cutout dress - Photo Gallery
5/7

कंगना शर्मा ने बेबी ब्लू कटआउट ड्रेस दिया बोल्ड और सेक्सी पोज

कंगना शर्मा इस बेबी ब्लू कटआउट ड्रेस में लग रही हैं किसी परी से कम नहीं बस थोड़ी सी और ग्लैमरस, उनका स्माइली फेस और फ्लॉलेस मेकअप सीधे दिल पे वार करता है। फ्रंट कट और बॉडीकॉन फिट ने उनके लुक को बना दिया है बोल्ड और ब्यूटीफुल का परफेक्ट कॉम्बो। बालों की सॉफ्ट वेव्स और हल्की सी फ्लर्टी अदाएं इस फोटो को बना रही हैं हॉट बना रही है।

Kangana spread the magic of her glamour in a shy pink dress - Photo Gallery
6/7

कंगना शरम पिंक ड्रैस में बिखेरा अपने ग्लैमर का जादू

कंगना शरम की ये तस्वीरें किसी जादू से कम नहीं। वो जो एक-आर्म वाली, स्टनिंग पिंक ड्रैस में पूरी चमक बिखेर रही हैं, वो दिल चुरा लेने वाली है। इस ड्रैस पर जड़े मोती और चमकीले स्टोन्स उन्हें और भी ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश - Photo Gallery
Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश - Photo Gallery
Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश - Photo Gallery
Kangana Sharma के बोल्ड और सेक्सी लुक्स ने बढ़ाया सोशल मीडिया का Temperature, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?