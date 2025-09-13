  • Home>
  • ट्रांसपेरेंट बिकिनी में इस एक्ट्रेस ने बिस्तर पर दिखाईं अठखेलियां, एक बार देख लीं फोटोज तो भूल जाएंगे दिन-रात

ट्रांसपेरेंट बिकिनी में इस एक्ट्रेस ने बिस्तर पर दिखाईं अठखेलियां, एक बार देख लीं फोटोज तो भूल जाएंगे दिन-रात

Kangana Sharma Most Bold Photos: बोल्ड और सेक्सी लुक्स की वजह से कंगना शर्मा अक्सर ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं. कंगना शर्मा का स्टाइल इतना ज्यादा सिडक्टिव और हॉट होता है कि फैंस उन्हें देख तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कंगना का यह बेबाकपन पसंद नहीं आता है और वह उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं. यहां हम कंगना की ऐसी 10 तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें एक बार देख लिया तो आप दिन-रात भी भूल जाएंगे.

By: Prachi Tandon Last Updated: September 13, 2025 14:00:26 IST
1/10

कंगना शर्मा ने व्हाइट बिकिनी में दिखाया सेक्सी अवतार

कंगना शर्मा (Kangana Sharma Bold Photos) ऐसे तो अपने बोल्ड और सुपर हॉट लुक्स के लिए अक्सर ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं. लेकिन, हाल में एक्ट्रेस की ऐसी सेक्सी और हॉट तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देख किसी की भी आहें निकल जाएंगी.

2/10

कंगना शर्मा ने बिस्तर पर दिखाईं अठखेलियां

जी हां, कंगना शर्मा (Kangana Sharma Seductive look) ने कुछ समय पहले एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया था जिसमें वह व्हाइट कलर की पतले कपड़े और लगभग ट्रांसपेरेंट बिकिनी पहन बिस्तर पर अठखेलियां करती दिखाई दे रही थीं. अब इसी वीडियो की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

3/10

व्हाइट बिकिनी में नहीं देखा होगा ऐसा अवतार

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कंगना (Kangana Sharma Erotic) ने पूरे शरीर पर सिर्फ टू-पीस बिकिनी पहनी है. इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपना सुपर सेक्सी लुक पूरा करने के लिए मोतियों की माला कैरी की है.

4/10

कंगना के एक्सप्रेशन्स भी हैं कातिलाना

कंगना शर्मा ने न्यूड और सटल मेकअप कैरी किया है, इसके अलावा उन्होंने अपने बालों को वेवी लुक में ओपन छोड़ा है. वहीं, कंगना शर्मा हर तस्वीर में बिस्तर पर एक से बढ़कर एक सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं.

5/10

कंगना शर्मा की अदाएं देख आउट ऑफ कंट्रोल होंगे आप

कंगना शर्मा जिस तरह से तस्वीरों में सेक्सी पोज देती दिख रही हैं, उन्हें देख फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं. बता दें, कंगना शर्मा ऐसे तो ज्यादातर सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड लुक्स के लिए छाई रहती हैं. लेकिन, वह एक एक्ट्रेस हैं.

6/10

दिमाग पर छप जाएंगी कंगना की तस्वीरें

कंगना शर्मा (Kangana Sharma movies) ने अपने करियर में फिल्में, टीवी शो और रिएलिटी शोज सभी किया है. उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से डेब्यू किया था. इस फिल्म से पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद वह द कपिल शर्मा में भी नजर आई थीं.

7/10

कंगना की अदाएं देख कहेंगे तौबा-तौबा

द कपिल शर्मा के बाद एक्ट्रेस ने टीवी सीरियल तू सूरज मैं सांझ और पियाजी में काम किया था. टीवी शोज के बाद एक्ट्रेस ने कुछ समय का ब्रेक लिया और अब बोल्ड अवतार में वापसी की है.

8/10

कंगना का बोल्ड अवतार आता है लोगों को पसंद

कंगना शर्मा ने तेरे जिस्म 2 म्यूजिक एल्बम में भी अपनी बोल्डनेस का जलवा दिखाया था. कंगना शर्मा का कॉन्फिडेंस और बोल्ड सेक्सी अवतार कई लोगों को पसंद आता है.

9/10

कंगना शर्मा के इंस्टाग्राम पर हैं मिलियन्स में फॉलोअर

यही वजह है कि कंगना के इंस्टाग्राम पर लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. भले ही कुछ लोग एक्ट्रेस को ट्रोल करते हैं. लेकिन, कंगना को इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वह अपने फैंस के लिए बोल्ड अवतार वाली फोटोज और वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं.

10/10

तलाकशुदा हैं कंगना शर्मा!

कंगना शर्मा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस साल 2019 में योगेश नाम के व्यक्ति से मिली थीं. मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई और कुछ समय बाद उन्होंने शादी भी कर ली. हालांकि, दोनों का अब तलाक हो चुका है.

