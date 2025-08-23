कंगना शर्मा का स्कूल लुक हैं हॉटनेस और क्यूटनेस का परफेक्ट डोज, वायरल हो रही हैं तस्वीरें
कंगना शर्मा अपनी बोल्ड और सेक्सी अदाओं से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं, वो अक्सर कैमरे के सामने रिवीलिंग ड्रेस में नजर आती हैं और काफी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के साथ पोज करती नजर आती हैं। कंगना के हॉट लुक्स और खूबसरती की लोग जमकर तारीफ करते हैं।
कंगना ने ग्रे क्रॉप टॉप के साथ ग्रे प्लीटेड स्कर्ट में बिखेरा जादू
इस लुक में कंगना ने ग्रे क्रॉप टॉप के साथ ग्रे प्लीटेड स्कर्ट पहनी है। उनके स्टाइलिश टाई और पोज में जो कॉन्फिडेंस झलक रहा है, वह उनके फैंस को दीवाना बना देता है।
कंगना की कातिलाना स्माइल और नैचुरल ग्लो
कंगना की कातिलाना स्माइल और नैचुरल ग्लो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है। ये स्माइल हर किसी के दिल को छू रही हैं और उनके फैंस इसे देखकर अपना दिल हार बैठे हैं।
कंगना का सिंपल लेकिन स्टाइलिश हेयरस्टाइल
कंगना के लुक में उनके खुले हुए बालों और सॉफ्ट मेकअप ने चार चांद लगाकर परफेक्ट लुक दिया हैं। नैचुरल आईशैडो और लाइट लिप कलर ने उनकी खूबसूरती को और निखारा है।
एसेसरीज ने कंगना शर्मा के लुक में लगा दिया तड़का
कंगना के कानो की क्यूट इयरकफ़्स और नोज पिन ने लुक में मॉडर्न ट्विस्ट दिया है। ये छोटे-छोटे डिटेल्स उनकी पर्सनालिटी को काफी ग्लैमरस और खूबसूरत बना रहे हैं।
बोल्ड और हॉट लुक की वजह से कंगना रहती हैं चर्चा में
अक्सर कंगना अपने बोल्ड, हॉट लुक्स या फिर रिवीलिंग ड्रेसेस को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती हैं, कई बार ये लुक्स उनके लिए आफत बन जाते हैं क्यूंकि लोग उन्हें ट्रोल करते है। कंगना फैंस दूसरी तरफ उनकी जमकर तारीफ करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं।
