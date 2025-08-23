कंगना शर्मा का स्कूल लुक हैं हॉटनेस और क्यूटनेस का परफेक्ट डोज, वायरल हो रही हैं तस्वीरें

कंगना शर्मा अपनी बोल्ड और सेक्सी अदाओं से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं, वो अक्सर कैमरे के सामने रिवीलिंग ड्रेस में नजर आती हैं और काफी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के साथ पोज करती नजर आती हैं। कंगना के हॉट लुक्स और खूबसरती की लोग जमकर तारीफ करते हैं।