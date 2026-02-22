कंगना रनौत का शादीशुदा एक्टर संग लिव-इन रिलेशन, उम्र का बड़ा फासला-फिजिकल अब्यूज के आरोप, रिश्ते पर उठे सवाल
Aditya Pancholi: दयावान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में अपने रोल के लिए मशहूर आदित्य पंचोली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में रहे है. जरीना वहाब से शादीशुदा होने के बावजूद कंगना रनौत के साथ उनका रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ है. कंगना ने पंचोली पर फिजिकल अब्यूज का आरोप लगाया और एक दर्दनाक घटना के बारे में बताया जो तब शुरू हुई जब वह 17 साल की थी. यह खबर वायरल हो गई और मीडिया में सुर्खियों में आ गई.
आदित्य पंचोली एक फिल्मी परिवार से है (Aditya Pancholi comes from a film family)
आदित्य पंचोली एक फिल्मी परिवार से है. जिसके पास पंचोली आर्ट्स था, जो बंटवारे से पहले लाहौर का सबसे बड़ा स्टूडियो था. उन्होंने 1985 में टीवी शो शहादत से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और 1988 में दयावान से मशहूर हुए.
जरीना वहाब से शादी (Married to Zarina Wahab)
एक्टर ने पहले एक्ट्रेस ज़रीना वहाब से शादी की थी, और इस कपल के दो बच्चे है. सूरज पंचोली और सना पंचोली शादीशुदा होने के बावजूद आदित्य का नाम अक्सर कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता रहा है.
कंगना ने फिजिकल अब्यूज का आरोप लगाया (Kangana alleges physical abuse)
कंगना रनौत के साथ उनके रिश्ते ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है. विवाद तब और बढ़ गया जब कंगना ने उन पर फिजिकल अब्यूज़ का आरोप लगाया है.
साथ रहना और फाइनेंशियल मदद (Accompanying and financial support)
जब कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तो आदित्य पंचोली के साथ उनका रिश्ता बहुत जल्दी हॉट टॉपिक बन गया है. कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद आदित्य को कंगना से प्यार हो गया और वे साथ रहने भी लगे है. 2008 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में आदित्य ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें घर खरीदने में मदद करने के लिए ₹5.5 मिलियन कैश दिए थे.
यह सब कैसे शुरू हुआ (How it all began)
आदित्य ने यह भी बताया कि कंगना रनौत के साथ उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ. आदित्य ने इसे पति-पत्नी जैसा करीबी बताया है. उन्होंने दावा किया कि वह यारी रोड पर उनके लिए एक घर बना रहे थे और वे तीन साल तक एक दोस्त के घर पर साथ रहे है. अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए, आदित्य ने कहा कि उन्होंने उसे एक बारिश के दिन सड़क पर देखा था जब वह उनके पास आई और अपना परिचय दिया है.
इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा (Shocking revelation in interview)
उसी इंटरव्यू में एक्टर ने कंगना रनौत के साथ अपने रिश्ते के एक परेशान करने वाले दौर का भी खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि शाकालाका बूम बूम की शूटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि कंगना ने एक दूसरे एक्टर को फ्लर्ट वाले मैसेज भेजे थे.
कंगना के बुरे बर्ताव की दर्दनाक कहानी (The painful story of Kangana's bad behavior)
इस बीच कंगना ने आदित्य पंचोली के साथ अपने रिश्ते के दौरान हुए ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का एक बुरा और दर्दनाक चैप्टर बताया है. उन्होंने कहा कि यह तब शुरू हुआ जब वह सिर्फ़ 17 साल की थीं.
कंगना ने ज़रीना से मदद मांगी (Kangana asks Zarina for help)
कंगना रनौत ने यह भी बताया कि वह लगातार उनका पीछा करते थे. सपोर्ट की उम्मीद में कंगना ने आदित्य की पत्नी ज़रीना वहाब से कॉन्टैक्ट किया है. हालांकि वह तब निराश हुईं जब जरीना ने न सिर्फ़ मदद करने से मना कर दिया था. बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि कंगना और आदित्य के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता है.