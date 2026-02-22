कंगना रनौत का शादीशुदा एक्टर संग लिव-इन रिलेशन, उम्र का बड़ा फासला-फिजिकल अब्यूज के आरोप, रिश्ते पर उठे सवाल

Aditya Pancholi: दयावान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में अपने रोल के लिए मशहूर आदित्य पंचोली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में रहे है. जरीना वहाब से शादीशुदा होने के बावजूद कंगना रनौत के साथ उनका रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ है. कंगना ने पंचोली पर फिजिकल अब्यूज का आरोप लगाया और एक दर्दनाक घटना के बारे में बताया जो तब शुरू हुई जब वह 17 साल की थी. यह खबर वायरल हो गई और मीडिया में सुर्खियों में आ गई.