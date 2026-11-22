Kangana Ranaut Taj Mahal Visit: क्रीम साड़ी, माथे पर छोटी बिंदी और… परिवार के साथ ताजमहल घूमने गईं कंगना रनौत

Kangana Ranaut Taj Mahal Visit: बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत रविवार 22 नवंबर 2026 को अपने परिवार के साथ आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल पहुंचीं. यहां उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को करीब से निहारा और परिवार के साथ कई यादगार पल बिताए. इस दौरान कंगना का पारंपरिक लुक भी चर्चा में रहा. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस विजिट की कई तस्वीरें शेयर की हैं.