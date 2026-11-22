Kangana Ranaut Taj Mahal Visit: क्रीम साड़ी, माथे पर छोटी बिंदी और… परिवार के साथ ताजमहल घूमने गईं कंगना रनौत
Kangana Ranaut Taj Mahal Visit: बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत रविवार 22 नवंबर 2026 को अपने परिवार के साथ आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल पहुंचीं. यहां उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को करीब से निहारा और परिवार के साथ कई यादगार पल बिताए. इस दौरान कंगना का पारंपरिक लुक भी चर्चा में रहा. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस विजिट की कई तस्वीरें शेयर की हैं.
कंगना रनौत ने परिवार के साथ ताजमहल घूमने गईं
इस बार, कंगना रनौत अकेले नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ ताजमहल घूमने गईं. उनके भाई अक्षत, भाभी रितु और दोनों भतीजे भी मौजूद थे. सभी ने ताजमहल कॉम्प्लेक्स में एक साथ समय बिताया और तस्वीरों के लिए पोज़ दिया.
कंगना रनौत का क्रीम साड़ी में रॉयल स्टाइल
ताजमहल घूमने के दौरान, कंगना ने क्रीम रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी थी. स्लीवलेस ब्लाउज़ और कंधे पर लिपटी रंगीन प्रिंटेड शॉल उनके लुक को खास बना रही थी. तस्वीरों में उनका ट्रेडिशनल स्टाइल शानदार लग रहा था.
छोटी बिंदी और चश्मे ने कंगना रनौत के लुक को और बेहतर बनाया
कंगना ने अपने लुक को बहुत सादगी से स्टाइल किया. माथे पर छोटी काली बिंदी, डार्क लिपस्टिक, बालों में बन और काले सनग्लास ने उन्हें क्लासी लुक दिया. भूरे रंग का हैंडबैग भी उनके लुक का हिस्सा था.
भतीजे का हाथ पकड़े दिखीं कंगना रनौत
ताजमहल कॉम्प्लेक्स में घूमते हुए कंगना अपने भतीजे का हाथ पकड़े दिखीं. इस फ़ोटो में वह मुस्कुराती हुई दिख रही हैं. परिवार के साथ बिताए ये पल उनकी फोटो में साफ दिख रहे हैं.
ताजमहल के सामने कंगना रनौत के परिवार ने सेल्फी ली
कंगना की फैमिली ने भी इस ट्रिप पर खूब मस्ती की. एक फोटो में सभी ताजमहल के सामने बैठकर सेल्फी लेते दिख रहे हैं. फैमिली के साथ यह खास पल उनकी ट्रिप की यादगार फोटो में से एक बन गया.
मार्बल की जाली के पास पोज देते हुए कंगना रनौत
कंगना ने ताजमहल के अलग-अलग हिस्सों को एक्सप्लोर किया और फोटो के लिए पोज दिए. कहीं वह खूबसूरत मार्बल की जाली से झांकती दिखीं, तो कहीं बेंच पर बैठकर कैमरे के लिए पोज देती दिखीं. उनकी फोटो में ताजमहल के आर्किटेक्चर की खूबसूरती भी दिखी.
कंगना ने ताजमहल को एक अद्भुत दुनिया बताया
कंगना ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए ताजमहल की खूबसूरती पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ताजमहल में घूमते हुए, एक अद्भुत दुनिया. ये फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इस ट्रिप में कंगना का अपने परिवार के साथ बिताया गया समय और उनका ट्रेडिशनल लुक, दोनों ही खास आकर्षण थे.