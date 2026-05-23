कंगना-रणबीर से लेकर आमिर-ऐश्वर्या तक, इन एक्टर्स ने एक साथ कभी नहीं किया काम, देखें लिस्ट
Bollywood Actors: बॉलीवुड में कई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां ऐसी हैं, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं, जबकि कुछ सितारे निजी मतभेदों के कारण एक-दूसरे के साथ काम करने से बचते नजर आते हैं. इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे भी हैं, जो लंबे समय से सक्रिय होने और बड़े सितारे होने के बावजूद कभी किसी फिल्म में साथ दिखाई नहीं दिए. आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन चर्चित एक्टर्स के बारे में, जिन्होंने आज तक एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है.
आमिर खान और ऐश्वर्या राय
आमिर खान बॉलीवुड के सबसे सफल और भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक हैं. वे हर एक-दो साल में एक फिल्म बनाते हैं और उसमें अपना दिलो-जान लगा देते हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन को छोड़कर, उन्होंने 1990 के दशक की लगभग हर शीर्ष अभिनेत्री के साथ काम किया है.
आमर खान और श्रीदेवी
आमिर खान, जो इंडस्ट्री में एक जाने-माने परफेक्शनिस्ट हैं, ने अपने करियर में कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है. हालांकि, उन्होंने कभी भी दिवंगत श्रीदेवी के साथ जोड़ी नहीं बनाई. लेकिन इसके पीछे की कोई मुख्य वजह सामने नहीं आई है.
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और चर्चित अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने कभी साथ मिलकर काम नहीं किया है.
दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ
दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ ने आज तक किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया है. हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि दोनों अभिनेत्रियां एक महिला प्रधान जासूसी फिल्म में साथ काम करेंगी.
दीपिका पादुकोण और सलमान खान
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कई साल पहले सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा जताई थी. लेकिन यह इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. दरअसल, इन दो दिग्गज सितारों की जोड़ी का आना इंडस्ट्री में सबसे बहुप्रतीक्षित पलों में से एक बन गया है, क्योंकि दर्शक बेसब्री से यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वे सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ क्या जादू बिखेर सकते हैं.
रणबीर कपूर और कंगना रनौत
रणबीर कपूर और कंगना रनौत ने कभी भी एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है. इतना ही नहींं, हैरानी की बात यह है कि अक्षय कुमार ने भी अपने करियर में कभी भी कंगना रनौत के साथ काम नहीं किया है.