कंगना-रणबीर से लेकर आमिर-ऐश्वर्या तक, इन एक्टर्स ने एक साथ कभी नहीं किया काम, देखें लिस्ट

Bollywood Actors: बॉलीवुड में कई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां ऐसी हैं, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं, जबकि कुछ सितारे निजी मतभेदों के कारण एक-दूसरे के साथ काम करने से बचते नजर आते हैं. इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे भी हैं, जो लंबे समय से सक्रिय होने और बड़े सितारे होने के बावजूद कभी किसी फिल्म में साथ दिखाई नहीं दिए. आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन चर्चित एक्टर्स के बारे में, जिन्होंने आज तक एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है.