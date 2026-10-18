Kangana Ranaut: नवरात्रि में कंगना के देसी लुक पर ठहर जाएगी निगाहें, लहंगे से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज है खास; कीमत कर देगी हैरान
Kangana Ranaut Navratri Look: नवरात्रि में गरबा नाइट हो या कोई फेस्टिव पार्टी, हर कोई सबसे खूबसूरत दिखना चाहता है. अगर आप भी इस बार ट्रेडिशनल लुक में रॉयल दिखना चाहती हैं, तो कंगना रनौत का ये अंदाज आपके काम आ सकता है. उनके लहंगे से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक, हर चीज में खास इंस्पिरेशन छिपी है.
कंगना रनौत का रॉयल लहंगा
कंगना ने डिजाइनर लेबल तोरानी का खूबसूरत सिल्क लहंगा पहना, जिसकी कीमत 2,10,500 रुपये है. मरून और मल्टीकलर डिजाइन वाला यह लहंगा पारंपरिक कला से प्रेरित है. आप भी बारीक प्रिंट और कढ़ाई वाला लहंगा चुनकर रॉयल फेस्टिव लुक पा सकती हैं.
कंगना रनौत के चोली और दुपट्टे का कमाल
कंगना की कढ़ाईदार चोली, पीछे की क्रॉस-क्रॉस डोरियां और आकर्षक लटकनें उनके लुक को खास बना रही हैं. मैचिंग प्रिंटेड दुपट्टे ने आउटफिट की खूबसूरती और बढ़ा दी. आप भी ऐसी डिटेलिंग वाला लहंगा ट्राई कर सकती हैं.
कंगना रनौत की ज्वेलरी ने सबका ध्यान खींचा
कंगना ने हैवी ऑक्सिडाइज़्ड नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, मांग टीका और ब्रेसलेट पहने थे. इस ज्वेलरी ने उनके ट्रेडिशनल लुक को रॉयल टच दिया. आप भी गरबा नाइट के लिए यह कॉम्बिनेशन चुन सकती हैं.
कंगना रनौत का क्लासी हेयरस्टाइल
कंगना ने अपने बालों को अच्छे से बन में बांधा था. हैवी नेकलेस और मांग टीका के साथ यह स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था. आप लहंगे के साथ स्लीक बन या लो बन पहनकर भी एलिगेंट दिख सकती हैं.
कंगना रनौत के मेकअप और बिंदी ने लुक को और बेहतर बनाया
कंगना के माथे पर छोटी सी बिंदी ने उनके लुक को एक खूबसूरत ट्रेडिशनल टच दिया. आप अपने फेस्टिव लुक को सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, काजल और मैरून लिपस्टिक से भी पूरा कर सकती हैं.
कंगना रनौत के लुक से इंस्पिरेशन लें
कंगना ने अपने लुक से नवरात्रि के रंगों और परंपराओं को खूबसूरती से पेश किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, नवरात्रि नारीत्व और गरबा का उत्सव है... इन सबके दिल में देवी (शक्ति) हैं. अगर आप भी इस बार रॉयल दिखना चाहती हैं, तो स्टेटमेंट ज्वेलरी और क्लासी हेयरस्टाइल के साथ ट्रेडिशनल लहंगा ज़रूर ट्राई करें.