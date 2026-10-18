Kangana Ranaut: नवरात्रि में कंगना के देसी लुक पर ठहर जाएगी निगाहें, लहंगे से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज है खास; कीमत कर देगी हैरान

Kangana Ranaut Navratri Look: नवरात्रि में गरबा नाइट हो या कोई फेस्टिव पार्टी, हर कोई सबसे खूबसूरत दिखना चाहता है. अगर आप भी इस बार ट्रेडिशनल लुक में रॉयल दिखना चाहती हैं, तो कंगना रनौत का ये अंदाज आपके काम आ सकता है. उनके लहंगे से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक, हर चीज में खास इंस्पिरेशन छिपी है.