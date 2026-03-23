बॉलीवुड क्वीन या कॉन्ट्रोवर्सी की रानी? Kangana Ranaut के वो बयान, जिन्होंने पूरे देश में मचा दिया था हंगामा

Kangana Ranaut Controversies: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां ड्रामा और साज़िशें हावी रहती हैं, कुछ ही सितारे कंगना रनौत जितने ज़ोरदार तरीक़े से या उतने ही विवादित तरीक़े से चमकते हैं. अपने करियर में तीखी लड़ाइयों और सुर्खियाँ बटोरने वाले बयानों से घिरी रहीं रनौत ने, एक ऐसी निडर और लीक से हटकर चलने वाली हस्ती के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो अपनी बात कहने से ज़रा भी नहीं डरतीं. आइए, उन 4 बड़े विवादों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इस अभिनेत्री से राजनेता बनी हस्ती के फ़िल्म इंडस्ट्री के सफ़र को परिभाषित किया है; एक ऐसा सफ़र जहां हर घोटाला एक ज़बरदस्त सीन की तरह है और हर बयान कहानी में एक नया मोड़ ले आता है.