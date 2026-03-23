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बॉलीवुड क्वीन या कॉन्ट्रोवर्सी की रानी? Kangana Ranaut के वो बयान, जिन्होंने पूरे देश में मचा दिया था हंगामा

Kangana Ranaut Controversies: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां ड्रामा और साज़िशें हावी रहती हैं, कुछ ही सितारे कंगना रनौत जितने ज़ोरदार तरीक़े से या उतने ही विवादित तरीक़े से चमकते हैं. अपने करियर में तीखी लड़ाइयों और सुर्खियाँ बटोरने वाले बयानों से घिरी रहीं रनौत ने, एक ऐसी निडर और लीक से हटकर चलने वाली हस्ती के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो अपनी बात कहने से ज़रा भी नहीं डरतीं. आइए, उन 4 बड़े विवादों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इस अभिनेत्री से राजनेता बनी हस्ती के फ़िल्म इंडस्ट्री के सफ़र को परिभाषित किया है; एक ऐसा सफ़र जहां हर घोटाला एक ज़बरदस्त सीन की तरह है और हर बयान कहानी में एक नया मोड़ ले आता है.


By: Heena Khan | Published: March 23, 2026 9:20:26 AM IST

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भाई-भतीजावाद

इस कहानी की शुरुआत "कॉफ़ी विद करण" के आलीशान सोफ़ों पर हुई, जहाँ कंगना रनौत ने पूरी बेबाकी से बात करते हुए, शो के होस्ट करण जौहर को "भाई-भतीजावाद का झंडाबरदार" बता दिया. इस एक बयान ने बहस की एक ऐसी आग भड़का दी, जिसने बॉलीवुड में गहरे तक जमे भाई-भतीजावाद को बेनकाब कर दिया और कंगना को इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के आमने-सामने ला खड़ा किया.

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भारत की आज़ादी

साल 2021 में एक न्यूज़ समिट के दौरान, कंगना ने भारत की आज़ादी को लेकर अपने भड़काऊ बयानों से एक नया बवाल खड़ा कर दिया. उन्होंने विवादित ढंग से यह कहा कि 1947 में मिली आज़ादी तो महज़ "भीख" थी, और असली आज़ादी तो 2014 में मिली. उनके इन बयानों पर ज़बरदस्त हंगामा मचा, और कई लोगों ने उन पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया.

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ट्विटर पर जंग और अकाउंट सस्पेंड

एक ऐसी डिजिटल जंग में जिसने पूरे ट्विटर जगत को हिलाकर रख दिया, कंगना खुद को एक कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ पाया. उन पर पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर 'हेट स्पीच' देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा था. उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद दो साल तक उस पर बैन लगा रहा और फिर उसे दोबारा चालू किया गया.

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ऋतिक रोशन के साथ विवाद

कंगना के सबसे चर्चित विवादों में से एक, बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ उनके लव अफेयर को लेकर था. जो बात एक निजी मामला बनकर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक सार्वजनिक तमाशा बन गई; दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर धोखेबाज़ी और हेर-फेर करने के आरोप लगाए. इस विवाद का अंत कानूनी लड़ाइयों और सरेआम एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के रूप में हुआ, जिससे दोनों ही सितारों की साख को नुकसान पहुँचा और गॉसिप वाली पत्रिकाओं को गपशप के लिए ढेर सारा मसाला मिल गया.

Kangana alleges physical abuse - Photo Gallery
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2020–2021 किसान आंदोनल पर बयान

किसानों के आंदोलन को लेकर कंगना के कुछ ट्वीट्स विवादित रहे, जिनकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा.

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हमेशा सुर्ख़ियों में रहती हैं कंगना

बॉलीवुड में कंगना रनौत का सफ़र विवादों और हिम्मत की एक ऐसी गाथा है, जहाँ उनका हर बयान एक सुर्ख़ी बन जाता है और हर झगड़ा एक ब्लॉकबस्टर. आप उनसे प्यार करें या नफ़रत, रनौत का अडिग इरादा और निडर जज़्बा उन्हें भारतीय सिनेमा की दुनिया और उससे बाहर भी एक ऐसी ताक़त बनाए हुए है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

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