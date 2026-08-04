‘ऋतिक’ से लेकर ‘आलिया’, ‘तापसी’ और ‘करण जौहर’ तक, बॉलीवुड के इन 10 सितारों से हुआ ‘क्वीन’ का पंगा; ये हैं वो मूमेंट, जब कंगना के गुस्से से झुलसा आधा बॉलीवुड!

बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ अपने बेबाक बयानों के लिए भी इंडस्ट्री में जानी जाती हैं. उनका नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं जो किसी के भी सामने अपनी बात खुलकर रखने से कभी पीछे नहीं हटतीं. ऋतिक रोशन के साथ उनका विवाद तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऋतिक के अलावा भी कंगना की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं जिनके साथ उनका ‘पंगा’ सुर्खियों में रहा है? आइए आज आपको बताते हैं उन 10 मशहूर सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके साथ कंगना रनौत का पब्लिकली और सोशल मीडिया पर आमना-सामना हो चुका है.