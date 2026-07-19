कनेर का पौधा बदल सकता है घर की किस्मत, जानें सही दिशा और फायदे
Kaner Vastu tips: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि सही पौधे और सही दिशा का चुनाव घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति ला सकता है. इन्हीं पौधों में कनेर का पौधा बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं कि कनेर का पौधा घर में लगाने से क्या फायदे होते हैं और इसे किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है.
कनेर का पौधा क्यों माना जाता है खास?
वास्तु शास्त्र के अनुसार कनेर का पौधा केवल सजावटी पौधा नहीं है, बल्कि इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है. मान्यता है कि सही दिशा में लगाया गया कनेर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है.
देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है कनेर
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा शुभ स्थान पर लगाया जाता है, वहां धन-संपत्ति और खुशहाली का वास बना रहता है.
सफेद कनेर से मिलती है मां लक्ष्मी की कृपा
सफेद कनेर विशेष रूप से मां लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है. मान्यता है कि इसे घर में लगाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं. इसके साथ ही घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.
पीला कनेर भगवान विष्णु से जुड़ा
पीले रंग का कनेर भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और कई प्रकार के वास्तु दोषों का प्रभाव कम होने लगता है.
सकारात्मक ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत
वास्तु शास्त्र के अनुसार कनेर का पौधा अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. इसे घर के आंगन या बालकनी में लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है.
रुके हुए काम पूरे होने की मान्यता
ऐसी मान्यता है कि सही दिशा में लगाया गया कनेर व्यक्ति के रुके हुए कार्यों को गति देने में मदद करता है. साथ ही घर में शुभ अवसरों और सकारात्मक बदलावों का मार्ग प्रशस्त करता है.
कनेर लगाने की सही दिशा जान लें
वास्तु के अनुसार कनेर का पौधा उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) या पश्चिम दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है. वहीं इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.
पौधा शुभ है, लेकिन रखें ये सावधानियां
कनेर का पौधा जहरीली प्रकृति का माना जाता है, इसलिए इसे घर के अंदर लगाने की बजाय खुले स्थान या बगीचे में लगाना चाहिए. इसे बच्चों की पहुंच और मुख्य द्वार से दूर रखना सुरक्षित माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार सफेद और पीला कनेर अधिक शुभ माने जाते हैं.