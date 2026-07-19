कनेर का पौधा बदल सकता है घर की किस्मत, जानें सही दिशा और फायदे

Kaner Vastu tips: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि सही पौधे और सही दिशा का चुनाव घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति ला सकता है. इन्हीं पौधों में कनेर का पौधा बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं कि कनेर का पौधा घर में लगाने से क्या फायदे होते हैं और इसे किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है.