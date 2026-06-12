Williamson vs Kohli vs Root: टेस्ट क्रिकेट का असली खिलाड़ी कौन? किसने ठोके सबसे ज्यादा रन, किसके नाम ज्यादा सेंचुरी

Kane Williamson vs Virat Kohli vs Joe Root: टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. विलियमसन को अक्सर इंग्लैंड के जो रूट और भारत के विराट कोहली के साथ आधुनिक दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है. ऐसे में उनके संन्यास के बाद इन तीनों महान खिलाड़ियों के टेस्ट रिकॉर्ड की तुलना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है.