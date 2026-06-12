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Williamson vs Kohli vs Root: टेस्ट क्रिकेट का असली खिलाड़ी कौन? किसने ठोके सबसे ज्यादा रन, किसके नाम ज्यादा सेंचुरी

Kane Williamson vs Virat Kohli vs Joe Root: टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. विलियमसन को अक्सर इंग्लैंड के जो रूट और भारत के विराट कोहली के साथ आधुनिक दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है. ऐसे में उनके संन्यास के बाद इन तीनों महान खिलाड़ियों के टेस्ट रिकॉर्ड की तुलना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है.

By: Satyam Sengar | Published: June 12, 2026 7:59:43 PM IST

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16 साल के शानदार करियर का अंत

न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने 12 जून 2026 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. इसके साथ ही उनके 16 साल लंबे शानदार करियर का अंत हो गया.

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न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज

केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में 110 मैचों की 195 पारियों में 9,515 रन बनाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 54.06 रहा. उन्होंने 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाए.

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रन बनाने में सबसे आगे जो रूट

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट इस तुलना में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. रूट ने 164 टेस्ट मैचों में 13,952 रन बनाए हैं. उनके नाम 41 शतक और 66 अर्धशतक दर्ज हैं. लंबे समय तक लगातार रन बनाने की क्षमता ने उन्हें इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है.

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विराट कोहली का भी शानदार रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए हैं. उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं. 46.85 की औसत के साथ कोहली ने भारतीय टीम को विदेशों में कई ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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औसत के मामले में सबसे बेहतर विलियमसन

रनों के मामले में भले ही जो रूट सबसे आगे हों, लेकिन बल्लेबाजी औसत के आंकड़ों में केन विलियमसन शीर्ष पर नजर आते हैं. उनका 54.06 का औसत जो रूट के 50.73 और विराट कोहली के 46.85 से बेहतर है. यह उनकी निरंतरता और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी का प्रमाण है.

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शतकों की दौड़ में कौन आगे?

तीनों बल्लेबाजों के शतकों की बात करें तो जो रूट 41 टेस्ट शतकों के साथ सबसे आगे हैं. केन विलियमसन ने 33 और विराट कोहली ने 30 शतक लगाए हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि तीनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं.

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