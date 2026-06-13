इलाज कराने पहुंचा, लेकिन खो बैठा दिल… हसीन नर्स के प्यार में पड़ा कीवी क्रिकेटर, बिना शादी किए बना पिता!
Kane Williamson Love Story: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया. विलियमसन के रिटायरमेंट पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने उन्हें 16 साल के शानदार करियर की बधाई दी. संन्यास लेने के बाद केन विलियमसन हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुए है. केन विलियमसन अपनी सादगी और काल्मनेस के लिए जाने जाते हैं. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह है. पढ़िए कीवी दिग्गज की लव स्टोरी…
कौन हैं केन विलियमसन की पार्टनर?
35 साल के पूर्व क्रिकेटर केन विलियमसन लंबे समय से सारा रहीम (Sarah Raheem) को डेट कर रहे हैं. केन और सारा अपने रिलेशनशिप को काफी प्राइवेट रखते हैं. उन दोनों ने अभी तक शादी भी नहीं रचाई है.
कैसे हुई मुलाकात?
साल 2015 में केन विलियमसन और सारा रहीम की पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी. केन विलियमसन किसी चोट का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. उसी अस्पताल में सारा रहीम बतौर नर्स काम करती थीं. सारा को देखते ही केन विलियमसन पहली नजर में अपना दिल हार बैठे.
कैसे हुआ प्यार?
सारा रहीम अस्पताल में केन विलियमसन का खूब ध्यान रखती थीं. केन विलियमसन को सारा की सादगी और खयाल रखने का तरीका खूब पसंद आया और वो उनसे प्यार कर बैठे. उसी दौरान उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया.
कौन हैं सारा रहीम?
सारा रहीम का जन्म इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था. बाद में वह न्यूजीलैंड में आकर बस गई थीं. वह पेशे से एक नर्स हैं, जिन्हें सोशल मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है.
अभी तक नहीं रचाई शादी
केन विलियमसन और सारा रहीम पिछले 10 सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. हालांकि अभी तक उन दोनों ने अपनी शादी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. फिलहाल वह एक कपल के रूप में रहते हैं.
3 बच्चों के माता-पिता
केन विलियमसन और सारा रहीम 3 बच्चों के माता-पिता हैं. साल 2020 में सारा रहीम ने बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम कपल ने मैगी रखा. इसके बाद 2022 में सारा ने बेटे को जन्म दिया. फिर 2024 में सारा ने एक और प्यारी बेटी को जन्म दिया.
केन विलियमसन का करियर
केन विलियमसन ने अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 378 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से कुल 19,346 रन आए हैं. इसमें कुल 48 शतक भी शामिल हैं.