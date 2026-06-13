इलाज कराने पहुंचा, लेकिन खो बैठा दिल… हसीन नर्स के प्यार में पड़ा कीवी क्रिकेटर, बिना शादी किए बना पिता!

Kane Williamson Love Story: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया. विलियमसन के रिटायरमेंट पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने उन्हें 16 साल के शानदार करियर की बधाई दी. संन्यास लेने के बाद केन विलियमसन हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुए है. केन विलियमसन अपनी सादगी और काल्मनेस के लिए जाने जाते हैं. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह है. पढ़िए कीवी दिग्गज की लव स्टोरी…