Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं

Kamakhya Temple travel guide: नीलांचल पहाड़ी पर विराजमान मां कामाख्या का दरबार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कामाख्या धाम की यात्रा केवल मुख्य गर्भगृह तक सीमित नहीं है. स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे पवित्र स्थल भी हैं, जिनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है. अगर आप भी कामाख्या धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जरूर जान लें.