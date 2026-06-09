  • Home>
  • Gallery»
  • Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं

Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं

Kamakhya Temple travel guide: नीलांचल पहाड़ी पर विराजमान मां कामाख्या का दरबार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कामाख्या धाम की यात्रा केवल मुख्य गर्भगृह तक सीमित नहीं है. स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे पवित्र स्थल भी हैं, जिनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है. अगर आप भी कामाख्या धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जरूर जान लें.


By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 2:11:41 PM IST

Follow us on
Google News
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
1/8

क्यों खास है मां कामाख्या धाम?

असम के गुवाहाटी शहर की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या मंदिर को 51 शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान प्राप्त है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां देवी सती का योनिभाग गिरा था, जिसके कारण यह स्थान शक्ति साधना और तांत्रिक उपासना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. हर वर्ष अंबुवाची मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. कामाख्या धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का जीवंत केंद्र है.

You Might Be Interested In
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
2/8

क्या केवल मुख्य मंदिर के दर्शन से पूरी हो जाती है यात्रा?

अधिकांश श्रद्धालु मां कामाख्या के मुख्य गर्भगृह में दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा पूरी मान लेते हैं. लेकिन स्थानीय पुजारियों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कामाख्या धाम की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु कुछ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के भी दर्शन न कर लें. इन स्थलों का संबंध देवी शक्ति, भगवान शिव और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है.

Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
3/8

उमानंद मंदिर के दर्शन का क्यों है विशेष महत्व?

कामाख्या यात्रा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में उमानंद मंदिर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यह पवित्र मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मयूर द्वीप पर बना हुआ है. मान्यता है कि भगवान शिव ने यहां तपस्या की थी. स्थानीय परंपराओं के अनुसार मां कामाख्या के दर्शन के बाद उमानंद मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेना यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है. नदी के बीच स्थित यह मंदिर आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत अनुभव भी कराता है.

You Might Be Interested In
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
4/8

दस महाविद्याओं के दर्शन क्यों माने जाते हैं जरूरी?

कामाख्या मंदिर परिसर में शक्ति के दस स्वरूपों को समर्पित मंदिर भी स्थापित हैं. तंत्र साधना और शक्ति उपासना में इन दस महाविद्याओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है. श्रद्धालु मां कामाख्या के दर्शन के बाद काली, तारा, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी के स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मान्यता है कि इन सभी शक्तियों की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं.

Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
5/8

भैरवी मंदिर का दर्शन क्यों माना जाता है शुभ?

कामाख्या धाम आने वाले कई श्रद्धालु भैरवी देवी के मंदिर के महत्व से अनजान रहते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैरवी देवी शक्ति, साहस और आत्मबल की प्रतीक मानी जाती हैं. माना जाता है कि उनके दर्शन से भय और नकारात्मकता दूर होती है तथा व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है. यही वजह है कि श्रद्धालु मुख्य मंदिर के बाद यहां भी अवश्य पहुंचते हैं.

Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
6/8

बगलामुखी देवी की पूजा से क्या मिलता है लाभ?

बगलामुखी देवी को तंत्र परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है. मान्यता है कि देवी अपने भक्तों को शत्रुओं, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करती हैं. कामाख्या धाम आने वाले साधक और श्रद्धालु बगलामुखी देवी के मंदिर में जाकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. धार्मिक विश्वास है कि उनकी कृपा से जीवन की कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है.

Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
7/8

गणेश जी के दर्शन से होती है यात्रा की मंगल शुरुआत

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने की परंपरा है. कामाख्या मंदिर परिसर में भी गणेश जी का विशेष स्थान है. कई श्रद्धालु पहले विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद मां कामाख्या के गर्भगृह में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इससे यात्रा मंगलमय होती है और दर्शन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

You Might Be Interested In
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
8/8

दर्शन के समय और यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी

कामाख्या मंदिर के कपाट सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं. सामान्य दर्शन पूरी तरह निःशुल्क हैं. विशेष दर्शन की सुविधा लेने वाले श्रद्धालु निर्धारित शुल्क देकर विशेष प्रवेश टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं.

Tags:
kamakhya temple travel guide
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery
Kamakhya Temple: सिर्फ कामाख्या देवी के दर्शन से पूरी नहीं होती यात्रा, इन पवित्र स्थलों पर भी जरूर जाएं - Photo Gallery