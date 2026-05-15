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लेडी बॉस अवतार में दिखीं Kalyani Priyadarshan, व्हाइट हॉट ड्रेस में दिखीं वनीला आइसक्रीम; देखें तस्वीरें

Kalyani Priyadarshan Cannes Debut : कल्याणी प्रियदर्शन ने आधिकारिक तौर पर अपनी कान्स फैशन यात्रा शुरू कर दी है,और उनका पहला ही लुक स्टाइल के मामले में जबरदस्त प्रेरणा दे रहा है. भारी-भरकम गाउन और भड़कीले पहनावे को छोड़कर, इस एक्ट्रेस ने पूरी तरह से सफेद रंग का एक बेहद स्टाइलिश लुक चुना, जिसमें उन्होंने सादगी साफ झलक रही थी. 


By: Preeti Rajput | Published: May 15, 2026 11:13:48 AM IST

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कल्याणी प्रियदर्शन ने लूटी महफिल

कल्याणी प्रियदर्शन ने 13 मई को भारतीय पवेलियन में पहुंचीं. जहां उन्होंने सफेद रंग का बेहद सादा लेकिन स्टाइलिश आउटफिट पहना था, जो उनकी सादगी को दिखा रहा था. उन्होंने स्लीवलेस ब्लेजर स्टाइलिश टॉप पहना था, जिसमें डीप वी-नेक डिजाइन और शार्प कॉलर थे.

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कान्स में पहुंची कल्याणी प्रियदर्शन

यह आउटफिट उन्हें स्मार्ट और एलिगेंट लुक दे रहा था. टॉप की फिटिंग उनकी कमर को अच्छे से हाईलाइट कर रही थी और नीचे हल्का फैला हुआ डिजाइन पूरे लुक को आकर्षक बना रहा था.

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कल्याणी प्रियदर्शन का लुक

इसके साथ उन्होंने लंबी और फ्लोई सफेद स्कर्ट पहनी थी. स्कर्ट में कमर और हिप्स के पास रफल डिजाइन था, जिससे आउटफिट में सुंदर टेक्सचर और स्टाइल जुड़ रहा था. स्कर्ट का कपड़ा बेहद नेचुरल तरीके से गिर रहा था, जिससे उनका लुक और भी ग्रेसफुल लग रहा था.

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एक्सेसरीज और हेयरस्टाइल

कल्याणी ने अपनी एक्सेसरीज को कम लेकिन असरदार रखा; उन्होंने हीरे के गहने चुने, जिनमें एक लेयर्ड नेकलेस और अंगूठियां शामिल थीं. जिसने उनके ग्लेमर को और भी ज्यादा निखारने का काम किया. उन्होंने अपने बालों को ढीली लहरों में स्टाइल किया.

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'लोकाह चैप्टर 1' बनी सुपरहिट फिल्म

कल्याणी को 'लोकाह चैप्टर 1' में अपनी भूमिका के लिए अपार प्यार मिला। इस फ़िल्म में कल्याणी प्रियदर्शन 'चंद्रा' के रूप में नजर आती हैं. जो मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो हैं.

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साउथ सिनेमा की पॉपूलर एक्ट्रेस

कल्याणी प्रियदर्शन एक भारतीय एक्ट्रेस हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा के साथ-साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.

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अपने दम पर बनाई पहचान

5 अप्रैल, 1993 को जन्मी कल्याणी ने अपने अभिनय के दम पर पहचान बनाई है और उन्हें एक फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के साथ-साथ तीन साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी मिले हैं.

Tags:
Cannes 2026Kalyani Priyadarshan
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