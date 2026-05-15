लेडी बॉस अवतार में दिखीं Kalyani Priyadarshan, व्हाइट हॉट ड्रेस में दिखीं वनीला आइसक्रीम; देखें तस्वीरें

Kalyani Priyadarshan Cannes Debut : कल्याणी प्रियदर्शन ने आधिकारिक तौर पर अपनी कान्स फैशन यात्रा शुरू कर दी है,और उनका पहला ही लुक स्टाइल के मामले में जबरदस्त प्रेरणा दे रहा है. भारी-भरकम गाउन और भड़कीले पहनावे को छोड़कर, इस एक्ट्रेस ने पूरी तरह से सफेद रंग का एक बेहद स्टाइलिश लुक चुना, जिसमें उन्होंने सादगी साफ झलक रही थी.