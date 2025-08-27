अगर आप भी हैं घूमने के शौकीन, तो Bhandardara की ये जन्नत जैसी जगहें हैं सिर्फ आपके लिए

महाराष्ट्र का छोटा-सा हिल स्टेशन भंडारदरा प्रकृति लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह जगह नाशिक जिले में स्थित है और अपनी शांत झीलों, ऊँचे झरनों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। तो चलिए जानते है भंडारदरा की ऐसी अद्भुत जगहें, जिन्हें लोग सबसे खूबसूरत मानते हैं और जहाँ एक बार जाने के बाद मन बार-बार लौटने का करता है।