  अगर आप भी हैं घूमने के शौकीन, तो Bhandardara की ये जन्नत जैसी जगहें हैं सिर्फ आपके लिए

अगर आप भी हैं घूमने के शौकीन, तो Bhandardara की ये जन्नत जैसी जगहें हैं सिर्फ आपके लिए

महाराष्ट्र का छोटा-सा हिल स्टेशन भंडारदरा प्रकृति लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह जगह नाशिक जिले में स्थित है और अपनी शांत झीलों, ऊँचे झरनों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। तो चलिए जानते है भंडारदरा की ऐसी अद्भुत जगहें, जिन्हें लोग सबसे खूबसूरत मानते हैं और जहाँ एक बार जाने के बाद मन बार-बार लौटने का करता है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 27, 2025 21:20:30 IST
1/7

रंधा फॉल्स भंडारदरा का सबसे आकर्षक झरना

रंधा फॉल्स भंडारदरा का सबसे आकर्षक झरना है। करीब 170 फीट की ऊँचाई से गिरता हुआ पानी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बारिश के मौसम में इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है और यहाँ का गूँजता हुआ पानी कानों को सुकून देता है।

2/7

विल्सन डैम भंडारदरा की पहचान है

इसे 1910 में बनाया गया था और यह एशिया के सबसे पुराने बाँधों में से एक है। यहाँ का शांत वातावरण और पानी का नज़ारा मन को बेहद सुकून देता है।डैम से बहता पानी और उसके आसपास का हरियाली भरा दृश्य, यहाँ आने वाले हर पर्यटक को अपनी ओर खींच लेता है।

3/7

आर्थर लेक भंडारदरा की सबसे शांत और सुंदर झीलों में से एक है

यह झील पहाड़ों से घिरी हुई है और इसका नीला पानी देखने में बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ नाव की सवारी करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। सुबह-सुबह या शाम के समय यहाँ का नजारा इतना सुंदर होता है कि लोग घंटों झील किनारे बैठकर उसे निहारते रहते हैं।

4/7

महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी माउंट कलसुबाई

यह जगह ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद का नज़ारा सारी थकान भुला देता है।

5/7

अगस्ती ऋषि आश्रम की रामायण काल का इतिहास

यह जगह पौराणिक महत्व रखती है। कहा जाता है कि रामायण काल में ऋषि अगस्त्य यहीं पर रहते थे। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य मिलकर एक दिव्य अनुभव कराते हैं।

6/7

भंडारदरा का अमृतेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध

यह मंदिर 11वीं शताब्दी का माना जाता है और इसकी नक्काशी अद्भुत है। मंदिर के आसपास की हरियाली और पहाड़ मिलकर इसे और भी आकर्षक बना देते हैं।यहाँ आकर इतिहास और प्रकृति दोनों का संगम देखने को मिलता है।

7/7

