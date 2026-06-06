हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की गोद में बसा है गांव, प्रकृति प्रेमियों के लिए खूबसूरत travel destination है कलपा, देखें Photos

हिमाचल प्रदेश के सुरम्य किन्नौर जिले में बसा कल्पा एक शांत पहाड़ी स्थल है जो अपने मनमोहक पर्वतीय दृश्यों और शांतिपूर्ण माहौल से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सेब के बागों, पारंपरिक लकड़ी के घरों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह खूबसूरत गांव एक ऐसा वातावरण बनाता है जो ताजगी और सुकून का एहसास कराता है.