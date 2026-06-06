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हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की गोद में बसा है गांव, प्रकृति प्रेमियों के लिए खूबसूरत travel destination है कलपा, देखें Photos

हिमाचल प्रदेश के सुरम्य किन्नौर जिले में बसा कल्पा एक शांत पहाड़ी स्थल है जो अपने मनमोहक पर्वतीय दृश्यों और शांतिपूर्ण माहौल से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सेब के बागों, पारंपरिक लकड़ी के घरों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह खूबसूरत गांव एक ऐसा वातावरण बनाता है जो ताजगी और सुकून का एहसास कराता है.


By: Shivangi Shukla | Published: June 6, 2026 4:37:50 PM IST

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किन्नौर कैलाश पर्वतमाला पर स्थित कल्पा एक खूबसूरत गाँव है. यहां का हर सूर्योदय और सूर्यास्त एक यादगार दृश्य बन जाता है.

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सेब के सुंदर बाग

यह गाँव अपने हरे-भरे सेब के बागों के लिए भी जाना जाता है, जो वसंत ऋतु में खिलते हैं और शरद ऋतु में ताज़े सेब पैदा करते हैं. जो पर्यटक सेब के सीजन में यहां आते हैं, वो यहाँ के ताजे स्वादिष्ट का भी आनंद ले सकते हैं.

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ट्रेकिंग

कल्पा गाँव में कई खूबसूरत पगडंडियां हैं, जहां आप ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं. हिमालय के आस-पास का दृश्य और पहाड़ी रास्ते आपको अलग ही एडवेंचर प्रदान करेंगे.

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