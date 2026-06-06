हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की गोद में बसा है गांव, प्रकृति प्रेमियों के लिए खूबसूरत travel destination है कलपा, देखें Photos

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की गोद में बसा है गांव, प्रकृति प्रेमियों के लिए खूबसूरत travel destination है कलपा, देखें Photos
हिमाचल प्रदेश के सुरम्य किन्नौर जिले में बसा कल्पा एक शांत पहाड़ी स्थल है जो अपने मनमोहक पर्वतीय दृश्यों और शांतिपूर्ण माहौल से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सेब के बागों, पारंपरिक लकड़ी के घरों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह खूबसूरत गांव एक ऐसा वातावरण बनाता है जो ताजगी और सुकून का एहसास कराता है.
सूर्योदय और सूर्यास्त में होता है खूबसूरत नजारा
किन्नौर कैलाश पर्वतमाला पर स्थित कल्पा एक खूबसूरत गाँव है. यहां का हर सूर्योदय और सूर्यास्त एक यादगार दृश्य बन जाता है.
शांति और सुकून का बेहतरीन संगम
भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से दूर, कल्पा एक शांत और सुकून भरा अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, फोटोग्राफी के शौकीन हों या आध्यात्मिक अनुभवों के, यहां सभी के लिए कुछ न कुछ है.
सेब के सुंदर बाग
यह गाँव अपने हरे-भरे सेब के बागों के लिए भी जाना जाता है, जो वसंत ऋतु में खिलते हैं और शरद ऋतु में ताज़े सेब पैदा करते हैं. जो पर्यटक सेब के सीजन में यहां आते हैं, वो यहाँ के ताजे स्वादिष्ट का भी आनंद ले सकते हैं.
मठों में मिलती है आध्यात्मिक शांति
पारंपरिक किन्नौर वास्तुकला और प्राचीन मठों में झलकने वाली इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है. यहां के मठों में आपको असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा.
ट्रेकिंग
कल्पा गाँव में कई खूबसूरत पगडंडियां हैं, जहां आप ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं. हिमालय के आस-पास का दृश्य और पहाड़ी रास्ते आपको अलग ही एडवेंचर प्रदान करेंगे.