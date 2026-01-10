  • Home>
  • Gallery»
  • जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’

जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’

Guess Who: बॉलीवुड में एक ऐसी हसीना है, जिसने कुछ ही फिल्मों में काम करने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है. एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है.


By: Preeti Rajput | Published: January 10, 2026 12:39:35 PM IST

Follow us on
Google News
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
1/7

कल्कि की धमाकेदार एक्टिंग

एक्ट्रेस कल्कि केकलां की. भारत की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं, जिन्होंने कम फिल्मों में काम करने के बावजूद अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म ‘देव डी’ से शुरुआत के बाद कल्कि ने कई फिल्मों में अहम किरदार निभाया है. अपने ग्लैमरस अंदाज से उन्होंने लाखों फैंस को अपना दीवाना बनाया.

You Might Be Interested In
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
2/7

पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही एक्ट्रेस

कल्कि केकलां अपनी प्रोफेशल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने पहले अनुराग कश्यप से अचानक शादी कि, फिर ब्रेकअप से लेकर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाना. कल्कि कोचलिन की अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं.

जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
3/7

कल्कि ने खुद किया खुलासा

हॉटरफ्लाई के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कल्कि ने खुलासा करते हुए कहा कि ‘वो ऐसे रिलेशन में रह चुकी हैं, हालांकि यह पुरानी बात है और अब फैमिली शुरु करने के बाद उनके पास इन सब बातों के लिए कोई वक्त नहीं है.

You Might Be Interested In
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
4/7

एक साथ कई रिश्तों में रह चुकी एक्ट्रेस

पॉलीएमरी ग्रीक शब्द पॉली यानि बहुत से और एमरस यानि प्रेम से मिलकर बना है. इस शब्द का मतलब है एक वक्त पर कई प्रेमियों के साथ रिलेशन में रहना. इस रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरा शर्त है ईमानदारी. मतलब रिश्ता निभाते वक्त पूरी इमानदारी बरतें.

जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
5/7

“अब मैं मैरिड हूं” - कल्कि

इस रिश्ते के सवाल पर कल्कि ने कहा कि “अब मैं मैरिड हूं और मेरी एक बेटी भी है. अब इन सब चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है.”

जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
6/7

“इंसान की खुद की पसंद”

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ‘अपने पास्ट में, मैं ऐसे रिलेशन में रही हूं. ये इंसान की खुद की पसंद होती है. जो लोग ऐसे रिश्ते में रहते हैं, उन्हें कुछ नियम और दायरे बनाने होते हैं.’

You Might Be Interested In
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
7/7

“अब मैं बिल्कुल अलग”

कल्कि ने कहा कि ‘वो दौर मेरी जिंदगी का सबसे अलग था. उस वक्त मैं काफी जवान थी, मुझे फैमिली शुरु करने में इंटरेस्ट नहीं था. इसलिए शायद मेरे लिए ऐसे रिश्ते अब ठीक थे. लेकिन अब मैं बिल्कुल अलग है.’

Tags:
bollywoodKalki KoechlinKalki Koechlin big statementKalki Koechlin dating
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery
जवानी में एक साथ कई बॉयफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला कन्फेशन; बोलीं – ‘सॉरी, अब टाइम ही नहीं…’ - Photo Gallery