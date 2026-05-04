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Kal ka Love Rashifal 5 May 2026: मंगलवार को किन राशि के जातकों में जागेगा प्यार का एहसास, सिंगल को कौन बोलेगा I LOVE YOU

Aaj ka Love Rashifal 5 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? मंगलवार (5 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 4, 2026 7:19:13 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

मेष (Aries) के जातक मंगलवार को खुश रहेंगे. बुध का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, मंगलवार को आप मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

वृषभ (Taurus) के जातक मंगलवार को ज्यादा खुशहाल रहेंगे. रिश्ते में अनकही भावनाएं बाहर आ सकती हैं. शादीशुदा जातक परेशान रहेंगे. पति-पत्नी के बीच अनबन होगी.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मिथुन (Gemini) राशि के जातकों की जिंदगी में प्यार मंगलवार को सिर चढ़कर बोलेगा. लव पार्टनर मुलाकात के दौरान भरपूर रोमांस करेंगे.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क (Cancer) के जातकों की जिंदगी में यानी लव लाइफ में उतार-चढ़ाव आ सकता है. अपने रिश्ते में संवेदनशीलता और धैर्य से काम लें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

सिंह (Leo) राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार रहेगी. प्रेम में कोई आपको चुनौती दे सकता है. यानी दो के बीच तीसरे की एंट्री हो सकती है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

कन्या (Virgo) राशि के जातक खुशहाल रहेंगे. मंगलवार को भावनात्मक मामलों में सजग रहें और उतावलेपन से बचें. किसी को प्यार करते हैं तो अपना प्रपोजल रखने में यानी बातचीत में संकोच हो सकता है. समय लें और पूरे विश्वास के साथ अपने दिल की बात करें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

सिंह (Leo) राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार रहेगी. प्रेम में कोई आपको चुनौती दे सकता है. यानी दो के बीच तीसरे की एंट्री हो सकती है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

वृश्चिक (Scorpio)के राशि के सिंगल जातकों की जिंदगी में प्यार की घंटी बजेगी. आप किसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं.शादीशुदा जातकों के बीच पुराने मतभेद दूर होंगे. गलतफहमी दूर होने से रिश्ते में मजबूती भी आएगी.

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धनु दैनिक लव राशिफल

धनु (Sagittarius) के जातक मंगलवार को अपने दिल की भावनाओं का साझा करेंगे. पार्टनर प्यार से आई लव यू बोल सकता है. मंगलवार को लव पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने का दिन है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

मकर (Capricorn) राश के सिंगल जातकों की जिंदगी में प्यार की एंट्री होगी. कोई पुरानी परिचित आपको प्रपोज करेगा. शादीशुदा जातक हैं तो आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है. उसे बातचीत करके दूर करें.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों के रिश्ते में खुशी और सौहार्द्र बढ़ेगा. मंगलवार को लव पार्टनर की मुलाकात होगी, लेकिन कम समय के लिए. इस दोनों लव कपल साथ में क्वालिटी समय बिताएंगे.

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मीन दैनिक लव राशिफल

मीन (Pisces) राशि के जातक लव पार्टनर के साथ समय गुजारेंगे. इस दौरान कुछ संजीदा बातें होंगीं. मंगलवार को आप लव पार्टनर के साथ रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए नई पहल कर सकते हैं. सिंगल राशि के जातकों की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं होगा.

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