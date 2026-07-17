Kal ka Love Rashifal 18 July 2026: जानें मेष से मीन तक का हाल, किसे मिलेगा धोखा-किसका होगा ब्रेकअप और कौन सुनेगा I LOVE YOU
Love Rashifal Today Saturday 18 July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?
मेष दैनिक लव राशिफल
अपने प्रेम का इजहार लव पार्टनर आपके सामने कर सकता है.
इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
आपके साथी अपने मन में दबी बात आप से बोल सकते हैं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे.
इसके चलते आपका पार्टनर आप से उदास रह सकता है.
कर्क दैनिक लव राशिफल
अच्छा होगा अपने लव पार्टनर के भाव को समझें.
प्रेम-प्रसंग के लिए समय अनुकूल बनाएं.
सिंह दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आपका पार्टनर आपके प्रति पूर्ण समर्पित रहेगा.
शनिवार आपकी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखेगा, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा.
आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
आपका दिन शनिवार को आपके साथी के साथ अच्छा बीतने वाला है.
आपका लव पार्टनर शनिवार को आपके साथ खुश रहेगा.
तुला दैनिक लव राशिफल
लव पार्टनर का मन शनिवार को प्रसन्न रहेगा.
आप अपने फैमिली के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं.
साथ ही मन की बात कहने के लिए आज अच्छा समय है.
जो मन में हो साथी को बोल सकते हैं.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
शनिवार को लव कपल के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं.
अच्छा होगा लव पार्टनर की बातों को अहमियत दें.
लव पार्टनर की मन की बातों को समझने का प्रयास करें.
इसके लिए उनके साथ समय बताएं.
धनु दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर शनिवार को आपको भरपूर प्रेम देगा.
आपका साथी आपके साथ खुश रहेगा.
साथ ही अपने मन की बात आपका साथी आपसे बोल सकता है.
मकर दैनिक लव राशिफल
शादीशुदा लोगों के लिए शनिवार का दिन अच्छा बीतने वाला है.
शाम को लव पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मुद्दों पर अनबन हो सकती है.
आपका साथी आपके व्यवहार से परेशान हो सकता है.
मीन दैनिक लव राशिफल
आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.
कहीं शॉपिंग करने या घूमने-फिरने के लिए साथी के साथ बाहर जाएं, जिससे आपका संबंध और अच्छा होगा.
पार्टनर का प्रेम आपको मिल सकता है.