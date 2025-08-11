Kajri Teej 2025: कजरी तीज पर इन शुभ कामों से मिलेगा पति को लंबा जीवन और आएगा रिश्तों में प्यार

Kajri Teej 2025: कजरी तीज 2025 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत रखती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसे करती हैं ,आइए जानतें हैं इसके बारें में ..