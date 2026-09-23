काजोल की मां ही नहीं, अपने दौर की शानदार अदाकारा थीं तनुजा; 8 साल की उम्र से शुरू हुई संघर्ष की कहानी
Actress Tanuja Birthday: बॉलीवुड की दुनिया की जानी पहचानी अभिनेत्री तनुजा ने मात्र 8 साल की उम्र से ही पैसों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था. लेकिन उनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षों में बीता. कभी परिवार ने स्विटजरलैंड पढ़ने भेजा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 16 वर्ष की उम्र में बॉलीवुड में आना पड़ा. चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस काजोल की मां तनुजा के 83वें जन्मदिन पर उनकी जिंदगी की कहानी.
फिल्मी परिवार में हुआ जन्म
तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को एक मराठी परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम फिल्म निर्माता कुमारसेन समर्थ थे और माता का नाम अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर हुआ था. उनकी तीन बहनें हैं, जिनमें अभिनेत्री नूतन और एक भाई शामिल है. उनकी दादी रतनबाई और चचेरी बहन नलिनी जयवंत भी अभिनेत्रियां थीं. तनुजा के माता-पिता का तलाक तब हो गया जब वह अबच्ची ही थीं.
बाल कलाकार के रूप में की करियर की शुरुआत
तनुजा ने महज 8 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था. एक्ट्रेस ने बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश किया था. उन्होंने अपनी मां शोभना समर्थ द्वारा निर्मित फिल्म साल 1950 में 'हमारी बेटी' में काम किया. इस फिल्म में तनुजा ने अपनी बड़ी बहन नूतन के बचपन का किरदार निभाया था.
स्विटजरलैंड पढ़ने गईं, लेकिन..
तनुजा को भाषाएं सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड के सेंट जॉर्ज स्कूल में भेज दिया. लेकिन वे वहां ज्यादा समय तक पढ़ाई नहीं कर पाईं. घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और तनुजा को वापस लौटना पड़ा.
16 साल की उम्र में की पहली बॉलीवुड फिल्म
फिल्म 'हमारी बेटी' में बाल कलाकार की भूमिका निभाने के लगभग 10 साल बाद, तनुजा को फिल्म 'छबिली' के जरिए बॉलीवुड में दूसरी बार डेब्यू करना पड़ा. 1960 में बनी इस हिंदी ड्रामा फिल्म का निर्देशन शोभना समर्थ ने शोभना पिक्चर्स के बैनर तले किया था. समर्थ ने यह फिल्म अपनी बेटी तनुजा को लॉन्च करने के लिए बनाई थी.
तनुजा का फिल्मी करियर
तनुजा ने अपने करियर में करीब 35 फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने शानदार और अलग-अलग तरह के किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. 1961 में आई फिल्म 'हमारी याद आएगी' से उन्हें बतौर मुख्य अभिनेत्री पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'इज्जत', 'हाथी मेरे साथी', 'दो चोर', 'अनुभव', 'ज्वेल थीफ', 'जीने की राह' और 'मेरे जीवन साथी' जैसी फिल्मों में काम किया. खासतौर पर 'हाथी मेरे साथी' ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी और वह रातोंरात स्टार बन गईं. इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया था.
काजोल की हैं मां
तनुजा ने 1973 में फिल्म निर्माता शोमू मुखर्जी से शादी की. इस दंपति की दो बेटियां हैं, अभिनेत्रियां काजोल और तनीशा. तनीशा के जन्म के तुरंत बाद दंपति अलग हो गए, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया.