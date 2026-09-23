काजोल की मां ही नहीं, अपने दौर की शानदार अदाकारा थीं तनुजा; 8 साल की उम्र से शुरू हुई संघर्ष की कहानी

तनुजा का फिल्मी करियर

तनुजा ने अपने करियर में करीब 35 फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने शानदार और अलग-अलग तरह के किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. 1961 में आई फिल्म 'हमारी याद आएगी' से उन्हें बतौर मुख्य अभिनेत्री पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'इज्जत', 'हाथी मेरे साथी', 'दो चोर', 'अनुभव', 'ज्वेल थीफ', 'जीने की राह' और 'मेरे जीवन साथी' जैसी फिल्मों में काम किया. खासतौर पर 'हाथी मेरे साथी' ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी और वह रातोंरात स्टार बन गईं. इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया था.