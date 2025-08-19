kajol का वन-शोल्डर वाला hot और sexy लुक देखकर छूट गए फैंस के पसीने !

काजोल बॉलीवुड की जानी-मानी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है, उन्होंने काफी बॉलीवुड को काफी हिट फिल्में दी है और वह अपनी एक्टिंग की वजह से अपने फैंस के बीच ज्यादा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में काजोल में अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने बेज रंग का वन का सोल्डर गाउन पहन रखा है जिसमें फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। काजोल इस लुक में बेहद सेक्सी नजर आ रही है।