kajol का वन-शोल्डर वाला hot और sexy लुक देखकर छूट गए फैंस के पसीने !

काजोल बॉलीवुड की जानी-मानी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है, उन्होंने काफी बॉलीवुड को काफी हिट फिल्में दी है और वह अपनी एक्टिंग की वजह से अपने फैंस के बीच ज्यादा चर्चा में रहती हैं। हाल ही  में काजोल में अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने बेज रंग का वन का सोल्डर गाउन पहन रखा है जिसमें फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। काजोल इस लुक में बेहद सेक्सी नजर आ रही है। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 19, 2025 13:06:36 IST
1/7

काजोल लग रही हैं बेहद ग्लैमरस

इस फोटो में काजोल का लुक किसी परी से कम नहीं लग रहा हैं उनका कॉन्फिडेंस और दिल जीत लेने वाली स्माइल उनके पूरे लुक में चार चाँद लगा रही हैं । काजोल ने हमेशा अपनी एक्टिंग से दिल जीते हैं, लेकिन इस बार वह अपने फैशन से दिलों पर राज कर रही हैं।

2/7

काजोल ने वन-शोल्डर स्टाइल में मचाया धमाल

काजोल ने इस तस्वीर में वन-शोल्डर वाला बेहद ही खूबसूरत गाउन पहना है जिसका रंग बेज है यह उनकी खूबसूरती को काफी हद तक निखार रहा है। इस लुक को लोगों को काजोल ने काफी ग्रेस के साथ कैरी किया हुआ है।

Messy bun gave a new touch to Kajols look - Photo Gallery
3/7

मेसी बन ने काजोल के लुक को दिया एक नया टच

काजोल ने इस तस्वीर में काफी खूबसूरत गाउन पहन रखा है और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बालों में मेसी बना बनाया हुआ है जो काजल को एक क्लासिक और मॉडर्न टच दोनों ही दे रहे हैं फैंस उनके इस लुक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।

Kajols bold lipstick made everyone crazy about her - Photo Gallery
4/7

काजोल के बोल्ड लिपस्टिक ने बनाया सभी को अपना दीवाना

काजोल ने अपने इस पूरे लुक को बोल्ड और हॉट लुक देने के लिए डीप रेड लिपस्टिक लगा रखी है जो उनकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत बना रही है।

5/7

काजोल ने मिनिमल एक्सेसरीज से किया लुक को कम्पलीट

काजोल ने अपने इस बेज वन शोल्डर गाउन के लुक को कंप्लीट करने के लिए काफी मिनिमल ज्वेलरी पहनी है उन्होंने अपने हाथों में सिल्वर ब्रेसलेट और सिंपल रिंग्स पहनी है जो उनके लुक को एक फाइन टच दे रहे हैं यह जूलरी ना तो ज्यादा भारी है और ना ही ज्यादा सिंपल है वह काजल के लुक को एकदम बैलेंस रख रहे हैं।

Kajol work front - Photo Gallery
6/7

काजोल का वर्कफ्रंट

काजोल की हाल ही में फिल्म सरजमीन रिलीज हुई हैं जिसमे उनके साथ- साथ इब्राहिम अली खान, मिहिर आहूजा, बोमन ईरानी जैसे स्टार्स नजर आ रहे है।काजोल के फैंस उनकी इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Slide 7

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

