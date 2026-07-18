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काजोल की इस जिद के आगे हार मान गए थे अजय देवगन, ‘प्यार तो होना ही था’ के सेट पर रखी थी अनोखी शर्त

Ajay Devgn and Kajol Marriage Story: बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी प्रेम कहानियां हैं, जो शादी तक पहुंचीं और सालों बाद भी दोनों की जिंदगी अब तक टिकी हुई हैं. इसी तरह एक और जोड़ी है, जिसने साबित कर दिया कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहें, तो आपका प्यार सभी इम्तिहान पास कर लेता है. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस काजोल और शांत रहने वाले सिंघम यानी अजय देवगन की. आपको जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन और काजोल ने अपने प्यार की गहराई को नापने के लिए एक शर्त लगाई थी. इस शर्त पर अजय देवगन घबराए नहीं थे बल्कि काजोल से शादी करके उन्हें अपने घर लाए थे. 


By: Deepika Pandey | Published: July 18, 2026 5:27:07 PM IST

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अजय ने काजोल को किया प्रपोज

काजोल और अजय देवगन एक साथ रिश्ते में थे और दोनों शादी करना चाहते थे. अजय ने 1998 में आई सुपरहिट प्यार तो होना ही था' के सेट पर काजोल को शादी के लिए प्रपोज किया था लेकिन काजोल ने हां बोलने से पहले एक शर्त रख दी.

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काजोल ने रखी थी ये शर्त

काजोल ने अजय के सामने शर्त रखते हुए कहा था कि हम दोनों जिस फिल्म की (प्यार तो होना ही था)शूटिंग कर रहे हैं. अगर ये हिट हो गई, तो हम शादी कर लेंगे. अगर हिट नहीं हुई, तो हम शादी के बारे में कभी बात नहीं करेंगे.

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फिल्म सुपरहिट होने के बाद की शादी

15 जुलाई 1998 को फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद काजोल ने अजय को शादी के लिए हैं कर दी और फिर 24 फरवरी 1999 को अजय देवगन-काजोल ने शादी कर ली.

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करियर में रुकावट नहीं बनी शादी

काजोल और अजय ने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि उनकी शादी कभी उनके करियर में रुकावट नहीं बनेगा. काजोल और अजय ने शादी के बाद कई फिल्मों में काम किया. दोनों ने अपने काम और पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस किया.

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अजय देवगन ने की थी रिश्ते पर बात

बता दें कि एक तरफ काजोल चुलबुली और बेबाक हैं, जो कहीं भी कुछ भी कह देती हैं. वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन शांत और संजीदा किस्म के इंसान हैं. एक इंटरव्यू में अजय ने कहा था कि उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं और काजोल को शांत रहना पसंद नहीं है. मेरे बदले का भी काजोल ही बोल लेती हैं.

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