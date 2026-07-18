काजोल की इस जिद के आगे हार मान गए थे अजय देवगन, ‘प्यार तो होना ही था’ के सेट पर रखी थी अनोखी शर्त

Ajay Devgn and Kajol Marriage Story: बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी प्रेम कहानियां हैं, जो शादी तक पहुंचीं और सालों बाद भी दोनों की जिंदगी अब तक टिकी हुई हैं. इसी तरह एक और जोड़ी है, जिसने साबित कर दिया कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहें, तो आपका प्यार सभी इम्तिहान पास कर लेता है. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस काजोल और शांत रहने वाले सिंघम यानी अजय देवगन की. आपको जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन और काजोल ने अपने प्यार की गहराई को नापने के लिए एक शर्त लगाई थी. इस शर्त पर अजय देवगन घबराए नहीं थे बल्कि काजोल से शादी करके उन्हें अपने घर लाए थे.