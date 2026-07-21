मेरी नाभि में फल मत… काजल अग्रवाल ने खोले साउथ और बॉलीवुड के कई राज़; सलमान खान के बारे में एक्ट्रेस ने ये क्या कह दिया?

Kajal Aggarwal Interview: साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल काजल अग्रवाल पिछले करीब दो दशकों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उन्होंने बॉलीवुड से लेकर तमिल और तेलुगु फिल्मों तक अपनी दमदार पहचान बनाई है. हाल ही में न्यूज बुक में एक इंटरव्यू में काजल ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दिलचस्प अनुभव शेयर किए. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सलमान खान के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस बताया, बल्कि साउथ और बॉलीवुड के वर्क कल्चर, महिलाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी.