‘तेरी दीवानी’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, कैलाश खेर के ये गाने आज भी दिलों पर करते हैं राज; देखें लिस्ट

Kailash Kher Songs: कैलाश खेर, जिन्हें सूफी संगीत और क्लासिक म्यूजिक के लिए जाना जाता हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो लोगों के दिलों में कैद हैं. इस लिस्ट में कई सुरीले और दिल को छू लेने वाले सॉन्ग्स शामिल हैं. जानिए उन गानों के नाम