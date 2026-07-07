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‘तेरी दीवानी’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, कैलाश खेर के ये गाने आज भी दिलों पर करते हैं राज; देखें लिस्ट

Kailash Kher Songs: कैलाश खेर, जिन्हें सूफी संगीत और क्लासिक म्यूजिक के लिए जाना जाता हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो लोगों के दिलों में कैद हैं. इस लिस्ट में कई सुरीले और दिल को छू लेने वाले सॉन्ग्स शामिल हैं. जानिए उन गानों के नाम


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 7, 2026 4:47:57 PM IST

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अल्लाह के बंदे हसदे

फिल्म 'वैसा भी होता है 2' का यह गाना काफी चर्चित है. कैलाश खेर द्वारा गाए गए इस गाने को विशाल ददलानी द्वारा लिखा गया था. वहीं, इसमें संगीत विशाल-शेखर ने दिया था.

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अर्जियां

अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर अभिनीत फिल्म 'दिल्ली 6' का यह गाना 'अर्जियां' लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है.

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चक लें दे

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के इस गाने को गाया और लिखा कैलाश खेर ने है. यह गाना अक्सर हमें सुनने को मिल जाते हैं.

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चांद सिफारिश

आमिर खान और काजोल अभिनीत फिल्म 'फना' के इस गाने ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था. इस गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे थे. वहीं, इसमें संगीत जतिन-ललित ने दिया था.

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पिया घर आवेंगे

कैलाश खेर द्वारा गाया गया गाना 'पिया घर आवेंगे' अक्सर जश्न के मौके पर या त्यौहार के मौके पर बजाया जाता है. जिसमें कोई अपनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है.

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तेरी दीवानी

तेरी दीवाना गाने को आवाज कैलाश खेर ने दी है. इसके अलावा उन्होंने इस गाने के बोल भी लिखे हैं.

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यूं ही चला चल

यूं ही चला चल गाना फिल्म स्वदेश का है. ए आर रहमान के संगीत वाला यह गाना कैलाश खेर के सबसे अच्छे गानों में से एक है.

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Kailash Kher Song
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