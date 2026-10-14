Anjali Arora: रातोंरात मिली शोहरत, फिर 21 की उम्र में लीक हुआ MMS… कच्चा बादाम गर्ल ने खोला दर्द का पन्ना

क्या कोई 11 साल की उम्र में ऐसा वीडियो बनाएगा?- अंजलि अरोड़ा

अपने बयान में, अंजलि ने सवाल उठाया कि 2011 में जब यह वीडियो कथित तौर पर बनाया गया था, तब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी सफलता से जलते हैं और उन्हें बदनाम करना चाहते हैं. इस खुलासे के बाद, पुराना MMS विवाद फिर से सुर्खियों में है.