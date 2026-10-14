Anjali Arora: रातोंरात मिली शोहरत, फिर 21 की उम्र में लीक हुआ MMS… कच्चा बादाम गर्ल ने खोला दर्द का पन्ना
Anjali Arora MMS Controversy: अंजलि अरोड़ा को कच्चा बादाम गाने पर डांस वीडियो से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी. सोशल मीडिया पर उनकी पहचान तेजी से बढ़ी और वह घर-घर में पहचानी जाने लगीं. लेकिन, इस शोहरत के साथ उन्हें ट्रोलिंग और विवादों का भी सामना करना पड़ा.
लॉक अप शो के दौरान छिड़ा अंजलि अरोड़ा के वायरल वीडियो का विवाद
अंजलि अरोड़ा जब रियलिटी शो लॉक अप में नजर आईं, उसी दौरान एक कथित निजी वीडियो इंटरनेटर पर वायरल हुआ. सोशल मीडिया पर वीडियो में दिख रही लड़की को अंजलि बताने के दावे किए गए. हालांकि, उन्होंने वीडियो में खुद के होने से इनकार किया.
अब सालों बाद अंजलि अरोड़ा ने अपनी चुप्पी तोड़ी
हाल ही में, अंजलि ने प्रियंका शर्मा के पॉडकास्ट पर इस विवाद के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब वह शो में थीं, तो उन्हें बाहर चल रहे विवाद के बारे में पता नहीं था. उनके मुताबिक, उस समय उनका परिवार और टीम पूरे मामले को संभाल रही थी.
वीडियो के बारे में अंजलि अरोड़ा ने किया चौंकाने वाला दावा
अंजलि ने पॉडकास्ट में दावा किया कि वायरल वीडियो लगभग 10 साल पुराना है. उन्होंने कहा कि वीडियो 2011 का है, जब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं. इस बयान ने पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया.
अंजलि अरोड़ा ने साइबरक्राइम में शिकायत दर्ज कराई
अंजलि के मुताबिक, उन्होंने और उनकी टीम ने साइबरक्राइम में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने डीपफेक के खतरों और नकली वीडियो बनाने के लिए किसी के चेहरे का गलत इस्तेमाल करने के बारे में भी बात की. हालांकि, वीडियो की उम्र और उसके असली होने के दावों का स्वतंत्र वेरिफिकेशन ज़रूरी है.
तीन साल तक मानसिक समस्याओं से जूझीं अंजलि अरोड़ा
अंजलि ने बताया कि इस विवाद से उबरने में उन्हें लगभग तीन साल लगे. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की वजह से उन्हें मेंटल स्ट्रेस हुआ, लेकिन उनके परिवार ने उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखा. यह उनकी पॉपुलैरिटी के साथ आए मुश्किल समय में से एक था.
क्या कोई 11 साल की उम्र में ऐसा वीडियो बनाएगा?- अंजलि अरोड़ा
अपने बयान में, अंजलि ने सवाल उठाया कि 2011 में जब यह वीडियो कथित तौर पर बनाया गया था, तब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी सफलता से जलते हैं और उन्हें बदनाम करना चाहते हैं. इस खुलासे के बाद, पुराना MMS विवाद फिर से सुर्खियों में है.