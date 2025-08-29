कब्ज, गैस और थकान से चाहिए छुटकारा? सोने से पहले पिए ये ड्रिंक और पाए साफ पेट वो भी फुल एनर्जी के साथ

अगर सुबह पेट साफ न हो तो कब्ज, गैस और थकान जैसी परेशानियाँ होती हैं। इसका आसान उपाय है , रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच ईसबगोल, 1 चम्मच नींबू रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इससे पेट की सफाई होती है, पाचन मजबूत होता है और सुबह तरोताज़ा महसूस होता है।