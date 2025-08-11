  • Home>
  Aaj Ka Rashifal 12 अगस्त का दिन है बेहद खास, इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, जमकर होगा धन लाभ, देखे मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज 12 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन है और आज का दिन कई राशि वालों लोगों के लिए बेहद खाल और लाभदायर रहने वाला हैं, लव लाइफ अच्छी होगी, शादी के योग बनेगे, घन लाभ होगा और तसक्की के नये रास्ते आपको मिलेंगे। ऐसे में आप भी जानना चाहते हैं, आज आपके राशिफल में क्या लिखा है, तो यहां दें 2 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) और पता करें कि आज के दिन होने वाली संभावनाओं के बारे में।

By: chhaya sharma Last Updated: August 11, 2025 23:09:22 IST
Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष राशि (Aries) Today Aries Horoscope

मेष राशि वालों आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते है आज का दिन उनके लिए शुभ है आप अपने बिजनेस में काम करने के तरीकों में बदलाव कर सकते है, साथ ही योजना भी बनाऐंगे। जिससे आपको भविष्य में फायदे होने के आसार नजर आ रहे है। आपके रुखे व्यवहार के कारण दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है। आपके दोस्त आपके कामों में अड़चने उत्पन्न कर सकते है, जिसमें आपको ही नुकसान होगा। लेकिन कई मामलों में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे। इससे आपको फायदा हो सकता है। आज आप कम समय में बहुत से काम निपटाने की कोशिश करेंगे।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृष राशि (Taurus) Today Taurus Horoscope

वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आ रहा है। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। आज मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं, इससे आपको आनन्द की प्राप्ति होगी। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बितेगा। आज आपके कई दिनों से रूके हुए काम में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से आपको हानि हो सकती है, इसलिए धैर्य के साथ काम करें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा। किसी नये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। लवमेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। साथी को चॉकलेट गिफ्ट करने से उन्हें खुशी मिलेगी। स्वास्थय आज पहले से फिट रहेग ।

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope

मिथुन राशि - वालों आज आपका दिन सामान्य रहेगा। पैसों के मामलों में किसी शर्त, किसी योजना आदि के लिए आज आपसे खास आग्रह भी किया जा सकता है या कोई काम करने के लिए आज आप पर दबाव भी बनाया जा सकता है, सावधान रहें । कोर्ट-कचहरी से जुड़े कामों में आपकी जीत हो सकती है। कोई पुराना लोन बाकी रहा हो तो आज वो चुका देंगे। पुराने रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में अफसर आपसे खुश हो सकते हैं। भाइयों के साथ छोटी-मोटी बहस होने की संभावना बन रही है। लोग आपको किसी न किसी काम के लिए तलाश कर रहे हैं। आज आप किसी काम में नादानी भी कर सकते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है।

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/13

कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope

कर्क राशि - वालों आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आज ऑफिस में काम को लेकर आपकी अहमियत बढ़ेगी। आज आप खुद के काम से ही खुश होंगे। जहां तक हो सके बड़े लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। साथ ही आज कुछ जूनियर आपसे काम सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे। इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़ें है आज उनके किसी पूराने काम की तारीफ होने की संभावना है। आज आपकी ही कोई पूरानी योजना चल जाएगी और आपको उससे फायदा होगा। साथ ही बेरोजगारो को रोजगार मिलने के योग हैं। जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। शाम को दोस्तों से मुलाकात होगी। और डिनर करने का प्लान भी बन सकता है।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह राशि (Leo) Today Leo Horoscope

सिंह राशि - वालों आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो करियर को लेकर आज कुछ नए अवसर मिल सकते है। साथ ही आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पूराने केस खत्म होंगे साथ ही नए केस मिलने की संभावना बन रही है। कुछ बातों को लेकर मन में दुविधा बनी रहेगी, अपनी ही योजना को लेकर मन में संदेह भी पैदा हो सकता है। बेहतर होगा पहले अपनी दुविधा को दूर करें और धैर्य से काम करें। आज आप डिसीजन लेने में खुद को थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। लवमेट के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope

कन्या राशि - वालों आज घर में कुछ मरम्मत या सजावट कर सकते हैं। गाड़ी की साफ-सफाई कर सकते हैं। साथ ही किचन में कोई नया सामान खरीद सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे ज्यादा आनंद का रहेगा। इसी तरह आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में ऊंचे-ऊंचे वादे भी कर सकते हैं। आज आप जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। इस राशि के नौकरी करने वालों को आज कंपनी में किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगें। आपके कामकाज की तारीफ भी होगी। लवमेट के साथ आइसक्रीम खाने बाहर जा सकते है।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope

तुला राशि वालों आज आपका दिन परिवारवालों के साथ बितेगा। आपका समय दिनभर बच्चों की बातों को सुनने में लगेगा। बच्चों के भविष्य के लिए उनके गुरु से परामर्श ले सकते है। साथ ही बच्चों का किसी एकेडमी में एडमिशन भी करवा सकते है। इस राशि के दुकानदारों का दिन अच्छा रहेगा। दुकान पर ज्यादा बिक्री होने का योग बन रहा है। आपके ज्यादातर काम जो अधूरे थे आज वो पूरे होने के चांस है। छोटी कारोबारी यात्रा हो सकती है। इस राशि के न्यायधीश आज कई मामलों को सुलझा देंगे। आज आपके सामने कई तरह के मामले चलते रहेंगे। आप उनमें ही उलझे रह सकते हैं

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि - वालों आज आपका मन अध्यात्मक की तरफ रहेगा। आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की योजना भी बना सकते है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे है आज उनके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। किसी कंपनी से अकाउंटेंट की जॉब के लिए फोन आने का योग है। इस राशि के जो लोग सोने-चांदी का व्यापार करते है आज उन्हें धनलाभ हो सकता है। साथ ही दुसरे राज्य से भारी मात्रा में अंगूठी आदि बनाने का ऑडर भी मिल सकता है। जिससे आपके व्यापार में चार चांद लग जाऐंगे। लवमेट आज अपने पार्टनर को गिफ्ट देंगे। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope

धनु राशि वालों आज आपको बिजनेस और कार्यक्षेत्र से जूड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जिसका फायदा आपको आने वाले समय में होगा। इस राशि के नौकरी करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा। मेडिकल की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी हॉस्पिटल से आज आपको जॉब का ऑफर ई-मेल के द्वारा आ सकता है। किसी नयी जमीन से संबंधितकोई लेन-देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच-पड़ताल जरूर कर लें । नवविवाहितों को आज शादी के रिश्ते आ सकते है। हो सकता है कि शादी फिक्स भी हो जाएं।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope

मकर राशि वालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज लिए हुए कुछ फैसले पर आप दुबारा सोच-विचार करेंगे। साथ ही आपके फैसले से आपके ऑफिस वर्करों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आप किसी को अपने विचार से सहमत कराने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। मांगलिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। जिसमें आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगी। लवमेट के साथ हील स्टेशन घूमने का प्लान बना सकते हो।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope

कुंभ राशि - वालों आज का दिन बेहतरीन रहेगा। इस राशि के लोग आज अपने करियर और पेशे में प्रगति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मेहनत के दम पर आज आपका असर लोगों पर रहेगा। आज आपकी अन्दरूनी ताक़त कार्यक्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको ग़लत राह पर ले जाने की सोचते हैं । जीवनसाथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी । आज फर्नीचर का सामान खरीदेंगे तो आपके लिए दिन शुभ है।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope

मीन राशि वालों आज आपके मन में नए-नए विचार आऐंगे। आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते है। इस राशि के जो लोग प्राईवेट ऑफिस में काम करते है आज उनका प्रमोशन हो सकता है। आज आपका ज्यादातर समय परिवारवालों और दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने में निकल जाएगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज कुछ बड़े बिजनेसमैन से मिलकर डील साइन कर सकते है। जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। जीवनसाथी के साथ पूराने किसी बात पर वाद-विवाद हो सकता है। अपने पार्टनर को मनाने के लिए आप उसे कोई रिंग गिफ्ट कर सकते है, इससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

Disclaimer - Photo Gallery
13/13

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

