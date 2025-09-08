इन कोरियन ड्रामा की खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग, आपका भी दिल देगी पिघला

K Drama: कोरियन ड्रामे अपने इमोशन, रोमांस और खूबसूरत स्टोरीलाइन की वजह से पूरी दुनियाभर में पॉपुलर हैं। कई ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी जितनी दिल छू लेने वाली होती है, उतना ही खास उनकी एंडिंग भी होता है। फैंस को हमेशा एंडिंग दिल को छू लेने वाली और हैप्पी चाहिए होती हैं। कुछ ड्रामे ऐसे भी रहे हैं जिनका एन्ड दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान और आँखों में नमी दोनों ले आया।