  • इन कोरियन ड्रामा की खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग, आपका भी दिल देगी पिघला

इन कोरियन ड्रामा की खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग, आपका भी दिल देगी पिघला

K Drama: कोरियन ड्रामे अपने इमोशन, रोमांस और खूबसूरत स्टोरीलाइन की वजह से पूरी दुनियाभर में पॉपुलर हैं। कई ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी जितनी दिल छू लेने वाली होती है, उतना ही खास उनकी एंडिंग भी होता है। फैंस को हमेशा एंडिंग दिल को छू लेने वाली और हैप्पी चाहिए होती हैं। कुछ ड्रामे ऐसे भी रहे हैं जिनका एन्ड दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान और आँखों में नमी दोनों ले आया। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: September 8, 2025 11:53:00 IST
क्रैश लैंडिंग ऑन यू

यह रोमांटिक ड्रामा दो अलग-अलग देशों के लोगों की लव स्टोरी को दिखाता है, इसमें प्यार और इमोशंस का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसका एन्ड इतना हैप्पी और इमोशनल है कि दर्शकों के दिलों में जगह बना लेता है।

गोब्लिन

यह ड्रामा दर्शकों को जादुई दुनिया में ले जाता है, किरदारों के बीच का कनेक्शन लोगो का दिल छू लेता हैं, गॉब्लिन की एंडिंग उम्मीद और प्यार से भरी हुई है, जो इसे यादगार बना देता है।

इट्स ओके टू नॉट बी ओके

यह ड्रामा मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की गहराई को बेहद खूबसूरती से दिखाता है, इसमें कलाकारों की जर्नी में काफी उतार -चढ़ाव देखने को मिलते हैं और एक बेहद खूबसूरत एंडिंग भी हैं।

डिसेंडेंट्स ऑफ द सन

यह ड्रामा एक सोल्जर और डॉक्टर की अनोखी और खूबसूरत लव स्टोरी को दिखाता है। इसमें रोमांस, एक्शन और इमोशंस का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है, कहानी का एन्ड दिल को छू लेने वाला है

होटेल डेल लूना

इस ड्रामे की खासियत इसकी मिस्टीरियस कहानी और शानदार विजुअल्स है, इस शो ले केरेक्टर्स की जर्नी और उनके बीच का रिश्ता दर्शकों को ये शो देखने पर मजबूर कर देता हैं।

एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू

एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के- ड्रामा युवाओं के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, यह ड्रामा प्यार की जर्नी को काफी खूबसूरती से दिखाता है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

