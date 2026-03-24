Chandra Guru Yuti 2026: 25 मार्च से इन 4 राशियों के चमकेंगे सितारे, मिथुन में गुरु‑चंद्र की युति देगी अनोखा लाभ

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों पर गजकेसरी योग के शुभ प्रभाव पड़ने वाला है. इन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और तनाव से मुक्ति मिलेगी. माताजी के साथ संबंध मजबूत होंगे. वह इस समय उन निर्णय को ले सकेंगे, जिनका इंतजार वह काफी समय से कर रहे थे. धार्मिक कार्य में मन लगेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. करियर में भी सफलता हासिल होगी.